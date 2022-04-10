ترامب: بايدن تسبب فى التضخم وارتفاع أسعار الغاز فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقال ترامب أمام تجمع حاشد لمؤيديه فى نورث كارولينا: "بايدن والديمقراطيون فى الكونغرس أثاروا تضخما هائلا، هناك كارثة فى سلسلة التوريد". وأضاف: "لقد أعلن الديمقراطيون الحرب على الطاقة الأمريكية، والآن تعانى الطبقة الوسطى من أسعار الغاز والغذاء المرتفعة". وتابع: "بلدنا يهينه رئيس لا يعرف ما يجري. لا يعرف ماذا يفعل أو ماذا يقول". وأكد أن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مزورة.

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