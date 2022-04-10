نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع الوصافة أو البقاء.. موعد مباراة ليفانتي وبرشلونة الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ليفانتي وبرشلونة ، في إطار مباريات الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء الأحد 10 أبريل 2022، ملعب سيوتات دي فالنسيا في مدينة فالنسيا الإسبانية، مواجهة قوية ونارية، تجمع فريقا برشلونة وليفانتي ، حيث يسعى الأول إلى الفوز من أجل ضمان المنافسة على الوصافة على الأقل، فيما يطمح الأخير إلى النقاط الثلاث من أجل إحياء آماله في البقاء في الليجا للموسم المقبل.

في السطور المقبلة، سنتعرف على كافة التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار، حول موعد مباراة ليفانتي وبرشلونة والقنوات الناقلة ، بجانب رحلة ونتائج الناديين في النسخة 91 من دوري الدرجة الأولى الإسباني وموقعهما في جدول الترتيب، علاوة على تاريخ مواجهات ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني .

مباراة ليفانتي وبرشلونة

من جديد يعاود فريقا برشلونة وليفانتي اللقاء، في مواجهة ثانية هذا الموسم.

حيث انتهى لقاء الذهاب أو الدور الأول بين الفريقين، بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة (3-0).

وكما أسلفنا يسعى البلوجرانا للفوز من أجل مواصلة المنافسة على الوصافة على الأقل أو مقارعة غريمه التقليدي ريال مدريد على اللقب.

فيما يرغب الضفادع في الخروج من دوامة القاع التي تجمعه مع قادش و ديبورتيفو ألافيس .

نستعرض أولًا ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق مباريات الجولة 31 :

نشير إلى أن الأسبوع الحادي والثلاثون، شهد مباراة ريال مدريد وخيتافي ، والتي انتهت السبت، بفوز الملكي.

نادي ليفانتي

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور، فريق نادي ليفانتي الإسباني ، والذي يخوض مواجهة الأحد، تحت شعار “لا بديل عن الفوز”.