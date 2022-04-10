الدفاع الروسية: كييف تحتجز 77 سفينة تجارية من 18 دولة بالموانئ الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس المركز الوطنى الروسى لمراقبة الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن 77 سفينة أجنبية من 18 دولة ما زالت محاصرة فى الموانئ الأوكرانية، مشيرا إلى أن تهديد القصف وخطر الألغام الكبير الذى زرعته كييف فى مياهها الداخلية والإقليمية، لا يسمح للسفن بالملاحة بأمان والخروج إلى عرض البحر".

وأوضح أن القوات الروسية تفتح ممرا بحريا إنسانيا بشكل يومى من الساعة 8:00 حتى الساعة 19:00، (بتوقيت موسكو)، وهو ممر آمن فى اتجاه الجنوب الغربى من مياه أوكرانيا الإقليمية.

جدير بالذكر أن البحرية الروسية قامت سابقا بإزالة حقول الألغام فى بعض المناطق وتحييد بعض الألغام العائمة فى عرض البحر لتفسح المجال أمام الملاحة البحرية الآمنة فى البحر الأسود.