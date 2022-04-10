موسكو: التعاون الفضائى مع الغرب سيعود بعد أن يدركوا ضرر العقوبات

وفى تصريح لقناة (أرتي) الروسية، قال روجوزين: "بغض النظر عن مدى صرامة العقوبات، نرى أن قطع التعاون الفضائى مع الغرب بشكل كامل أمر غير ممكن، وأن العلاقات ستعود إلى سابق عهدها".
وأضاف روجوزين: "سيأتى مسؤولون آخرون ليحللوا الوضع ويفهموا أن العقوبات حرب اقتصادية تلحق الضرر بجميع الأطراف.. وبمجرد أن يفهموا ذلك سيعود التعاون بشكل أو بآخر".
ولفت روجوزين إلى أن الوكالة الروسية تسعى لتطوير العلاقات مع الصين، حيث أن بكين "لم تبتعد مليمترا واحدا عن موقع التعاون مع روسيا خلال الشهر والنصف الماضية".
وأكد أن الصين ليست الدولة الوحيدة التى يمكن التعاون معها حاليا فى مشاريع الفضاء.
وأوضح روجوزين: "هناك دول لا تنتمى إلى الغرب كدول أمريكا اللاتينية، والدول الأفريقية، ودول جنوب شرق آسيا، والهند والعديد من البلدان الأخرى التى لديها طموحاتها الخاصة فى الفضاء".
واختتم مدير وكالة الفضاء الروسية تصريحاته قائلا إن العديد من هذه الدول "لديها بنية تحتية متطورة للعمل فى الفضاء، وهم شركاء جيدون بالنسبة لنا".
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