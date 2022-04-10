حاكم دونيتسك: مقتل 5 مدنيين بقصف شرقي أوكرانيا

قتل خمسة أشخاص وأصيب خمسة آخرون، السبت، في قصف روسي استهدف مدينتين في شرق أوكرانيا، الذي يترقب هجوما روسيا واسع النطاق، وفق ما أفاد حاكم إقليمي مساء عبر تلغرام.

وقال بافلو كيريلنكو، حاكم منطقة دونيتسك: "اليوم، قتل خمسة أشخاص وأصيب خمسة آخرون إثر قصف روسي في منطقة دونيتسك"، مضيفا أن أربعة من القتلى قضوا في مدينة فوغليدار وواحد في بلدة نوفوميخايلوفكا.

وتصاعدت شراسة القتال في المنطقة التي حضت السلطات الأوكرانية سكانها على مغادرتها قبل هجوم وشيك للقوات الروسية.

والسبت أعلن الجيش الأوكراني على فيسبوك أنه "دمر أربع دبابات وثماني عربات مدرعة وسبع مركبات للعدو"، إلى جانب "طائرة مقاتلة ومروحية" وطائرات مسيرة.

شمالا قال فياتيسلاف زادورينكو، أحد رؤساء البلديات في منطقة خاركيف، إن "شخصين على الأقل قتلا في سلاتين نتيجة قصف (روسي) وأصيب شخص آخر بجروح".