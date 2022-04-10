زيلينسكى : أوكرانيا لا تزال مستعدة لإجراء مفاوضات مع روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم السبت، إن بلاده "لا تزال مستعدة" لإجراء مفاوضات مع روسيا والتى توقفت بعد تسجيل فظائع فى المدن الأوكرانية المحررة، على الرغم من هجوم وشيك فى الشرق.





وأكد الرئيس الأوكرانى خلال مؤتمر صحفى مع المستشار النمسوى كارل نيهامر الذى زار كييف ومدينة بوتشا القريبة من العاصمة "لطالما قالت أوكرانيا إنها مستعدة للمفاوضات وستبحث عن أى احتمال يفضى إلى وقف الحرب. فى الوقت نفسه، نشهد للأسف تحضيرات لمعارك ضخمة، يقول البعض إنها حاسمة، فى الشرق". وأضاف "نحن مستعدون للقتال وفى الوقت نفسه نبحث عن طرق دبلوماسية لوقف هذه الحرب. فى الوقت الحالى، نحن نبحث فى الموازاة إجراء حوار".

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