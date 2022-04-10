ريال مدريد يجتاز خيتافي ويقطع خطوة جديدة نحو اللقب

قطع ريال مدريد خطوة جديدة نحو لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بفوزه 2-صفر على جاره خيتافي، بفضل هدفي كاسيميرو ولوكاس فاسكيز، السبت.

وقبل سبع جولات على النهاية، عزز ريال تصدره للدوري بفارق 12 نقطة عن إشبيلية و15 نقطة عن برشلونة الذي يملك مباراتين إضافيتين، وسيلعب أمام ليفانتي صاحب المركز قبل الأخير، الأحد.

وافتتح كاسيميرو التسجيل بعد مرور 38 دقيقة عن طريق ضربة رأس من مدى قريب بعد كرة عرضية متقنة من فينيسيوس جونيور.

وظهر اللاعب البرازيلي الشاب بشكل رائع مرة أخرى مع ريال مدريد، وصنع خطورة باستمرار على دفاع خيتافي، وكانت أغلب هجمات صاحب الأرض من الجانب الأيسر.

وفرض ريال سيطرته التامة قبل أن يضيف فاسكيز الهدف الثاني بهدوء، عقب تبادل التمرير مع زميله رودريجو في الجانب الأيمن.

ولم يسدد خيتافي، الذي يتقدم بأربع نقاط على منطقة الهبوط وفاز مرتين فقط في آخر ثماني مباريات بالدوري، أي كرة على المرمى.

وقال مارسيلو قائد ريال مدريد لمحطة (موفيستار بلاس) التلفزيونية: "لم يكن الأمر سهلا. لقد جعلنا الأمور تبدو سهلة".

وكان مارسيلو صاحب الخبرة ضمن عدة لاعبين بدلاء أشركهم كارلو أنشيلوتي في التشكيلة الأساسية في إطار إراحة البعض قبل مواجهة تشيلسي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وقال مارسيلو: "لقد ركضنا كثيرا ولعبنا بقوة حتى النهاية". وأضاف: "يريد كل لاعب في غرفة اللاعبين أن يشعر بأهميته. من الجيد حصول بعض اللاعبين غير المشاركين كثيرا على فرصة الاستمتاع باللعب أمام مشجعينا. يجب أن نكون جميعا مستعدين في حال الحاجة إلينا في نهاية الموسم".

ولم ترحب جماهير ريال مدريد بلاعب واحد، هو المهاجم الويلزي غاريث بيل، وتعرض لصيحات الاستهجان عند المشاركة بديلا في الدقيقة 74.

وقال مارسيلو: "هذا صعب. حدث ذلك للكثير من اللاعبين في النادي".

وأضاف: "يحتاج المشجعون إلى إدراك أهمية كل اللاعبين. نحن في نهاية الموسم، ولا يزال ينتظرنا الكثير، ونحتاج إلى مساعدة بعضنا بعضا ومساعدة زملائنا. نحن ندعمه".