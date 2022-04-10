تخفيضات في جريرJarir بالسعودية على الجوالات تصل 50%

عروض جرير Jarir بالسعودية، تعد جرير واحدة من أهم المتاجر الإلكترونية المتواجدة في المملكة العربية السعودية ووفرت إلى عملائها باقة من التخفيضات والخصومات على مختلف الأجهزة من الماركات العالمية التي من بينها آبل وشاومي وسامسونج وغيرهم الكثير من الهواتف وتتبعوا معنا في مقالنا التالي أبرز الهواتف التي يتوفر العرض عليها.

عروض جرير Jarir بالسعودية:

وفرت جرير مجموعة من العروض والخصومات على مختلف الهواتف المحمول التي من بينها كلًا من التالي:

هاتف آبل أيفون 12 مع سعة تخزينية 128 جيجا بايت.

يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 12 مع خصم بقيمة 12%.

يشمل العرض على هاتف شاومي ريد مي نوت 10 برو مع خصم بقيمة 5%.

يحتوي العرض على هاتف شاومي ريد مي نوت 10 برو.

قدمت جرير عرض على هاتف آبل أيفون 12 مع سعة تخزينية 128 جيجا بايت متوفر باللون الأبيض.

يشمل العرض هاتف سامسونج جالكسي ايه 53 مع سعة تخزينية 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت من الجيل الخامس متوفر باللون الأزرق.

يحتوي العرض على هاتف سامسونج جالكسي ايه 53 مع سعة تخزينية 128 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام متوفر باللون البرتقالي من الجيل الخامس.

كما توفر جرير عرض على هاتف سامسونج جالكسي ايه 53 متوفر باللون الأبيض.

يشمل العرض على هاتف سامسونج جالكسي ايه 53 متوفر باللون الأسود.

يحتوي العرض على هاتف شاومي 11 تي متوفر بسعة تخزينية 256 جيجابايت مع 8 جيجا بايت رام من الجيل الخامس متوفر باللون الرمادي.

يحتوي العرض على هاتف هونر 50 مع سعة تخزينية 256 جيجا بايت متوفر باللون الأسود من الجيل الخامس.

خصومات جرير Jarir على الهواتف السعودية:

هاتف هونر اكس 8 مع سعة تخزينية 128 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام متوفرة باللون الأزرق.

يشمل العرض على هاتف أوبو رينو 7 مع سعة تخزينية 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام من الجيل الخامس متوفر باللون الأسود.

تنزيلات جرير بالسعودية اليوم:

ما زالت عروض جرير قوية وتحتوي على الكثير من الأنواع من الهواتف المحمول الأخرى التي من بينها هونر اكس 8 مع سعة تخزينية 128 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام متوفر باللون الأسود، كما يشمل العرض على هاتف أوبو رينو 7 برو مع سعة تخزينية 256 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام متوفر باللون الأزرق فكل الهواتف التي تحتاجون إليها ستجدونه لدى جرير.