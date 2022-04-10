منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب وسداد فاتورة إلكترونيًا

منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب، حيث تتوفر من وزارة المالية في المملكة العربية السُّعُودية منصة اعتماد كواحدة من المنصات الإلكترونية التابعة لها، والتي تحمل عدد كبير من الخِدْمَات الإلكترونية التي تخص الموظفين والمواطنين والمقيمين داخل الأراضي السُّعُودية، وتسعي منصة اعتماد إلى تسهيل إنهاء المعاملات المرتبطة بالعمل في القطاعات الحكومية وأيضًا بالقطاعات الخاصة لكل من المقاولين أو الموردين، ومعاملات الموظفين المختلفة في الهيئات الحكومية، والعمل على تعزيز سرعة الأداء لأي خدمة تخص كل شخص، ويتم ذلك بناءً على دَقَّة الإنجاز بعدد من المجالات المختلفة، ومن أبرز خِدْمَات منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب، وهو ما سنوضحه لكم في التفاصيل الآتية.

منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب

وزارة المالية في المملكة قد كشفت عن توفير اثنتا عشرة خدمة بمنصة اعتماد، من بينها خدمة الاستعلام عن الراتب بشكل إلكتروني من خلال تباع الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى منصة اعتماد الإلكترونية من خلال الرابط التالي: تسجيل دخول.

الدخول على قسم الخِدْمَات الإلكترونية المتوفرة بالمنصة.

ومن بين الخِدْمَات المنسدلة يتم اختيار خدمة (الاستعلام عن الراتب والمستحقات).

يجب إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية في المكان المخصص لذلك وإدراج أي معلومات مطلوبة من جانب المنصة.

ثم النقر على تبويب (عرض التفاصيل).

تقوم المنصة بعرض جميع التفاصيل التي تخص راتب كل مستعلم وجميع البيانات التي يبحث عنها كل مستعلم.

طريقة سداد فاتورة بمنصة اعتماد

وفرت منصة اعتماد من بين خدماتها الإلكترونية المتنوعة خدمة سداد فاتورة بشكل إلكتروني سريع من خلال تنفيذ الخطوات التالية بالترتيب: