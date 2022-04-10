نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول اسعار البنزين الجديدة في السعودية “بنزين 91 و95” الأسعار الجديدة لشهر ابريل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقترب موعد اعلان قائمة اسعار البنزين الجديدة في السعودية، حيث تعمل شركة أرامكو عملاق البترول السعودي وأحد أهم و أكبر مؤسسات الوقود بالمملكة خلال الساعات المقبلة على إعادة النظر في أسعار البنزين تمهيدًا للإعلان عنها خلال أيام قليلة، والتي يتم تطبيقها خلال شهر ابريل 2022،وحـٍسب الموعد المحدد من قبل المؤسسة لإعلان أسعار البنزين الجديدة بصورة شهرية، فسوف يتم إطلاق القائمة الجديدة للأسعار بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق 10 من ابريل 2022، على أن يتم العمل بها في اليوم الذي يليه أي في اليوم الحادي عشر من ابريل وذلك تطبيقًا للقرارات الحديثة المعمول بهامنذ شهر شباط في العام الماضي والذي ينص على عمل مراجعة دوريةلأسعار المحروقات بصورة شهرية بدلاً من ربع سنوية.

قائمة اسعار البنزين الجديدة في السعودية

تم تحديد موعد اعلان قائمة اسعار البنزين الجديدة في السعودية، حيث أنه موعد ثابت من كل شهر ميلادي، ولكن لا يوجد أي تنبؤات بخصوص قائمة أسعار البنزين الجديدة لشهر ابريل 2022 حيث تشهد أسعار البترول والمحروقات اختلافًا كبيراوفقا لعدد من الأسباب العالمية والمحلية التي تؤثربشكل كبير على الأسعار ومنها قيمة الوقود العالمي وثمن برميل النفط وسعر الدولار وحالة العرض والطلب وغيرها، ومن المقرر أن يتم العملبالأسعار الحديثة صبيحة يوم الأربعاء القادم الموافق 11 نوفمبر 2020 بعد الإشعار الرسمي عن تحديثات الأسعار يوم الثلاثاء 10 ابريل.

تعرف على قائمة اسعار البنزين الجديدة في السعودية

ينتظر جميع المواطنين والمقيمين بأراضي المملكة موعد اعلان قائمة اسعار البنزين الجديدة في السعودية، لمعرفة ما سينتج عن إجراء المراجعة الدورية لأسعار البنزين في الشهر الجاري وهل سيشهد هبوطًا أم سيرتفع السعر، ومن المتوقع أن تشهد الأسعار ثباتًا في الأسعار، خلال الشهر الجاري، ولكن يتوقف ذلك على مجموعة من الأسباب والمؤثرات التي تتخذها شركة أرامكوا في اعتبارها عند مراجعة الأسعار وفيما يلي أسعار البنزين المعمول بها في المملكة العربية السعودية على مدار الأشهر الماضية.

سعر اللتر من بنزين 91: 2.18 ريال سعودي / لتر

وسعر اللتر من بنزين 95: 2.33 ريال سعودي.

سعر الديزل: 0.63 ريال سعودي .

وسعر غاز البترول المسال: 0.75 ريال سعودي.

سعر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.

اليوم هو موعد اعلان شركة ارامكو السعودية للأسعار الجديدة للوقود والتي ستُطبق في مختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية، حيث تفصلنا ساعات قليلة على انتهاء مراجعة الاسعار وتحديثها نظراً للحالة الاقتصادية التي تمر بها المملكة، وستُحدد شركة ارامكو ما اذا كان سيتم ارتفاع اسعار الوقود او ستم انخفاضها ام ستبقى مستقرة كما حدذ خلال الاشهر القليلة السابقة.