نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين في السعودية 2022 لشهر أبريل حسب شركة أرامكو السعودية في المقال التالي
سعر البنزين في السعودية 2022، شهدت الساعات القليلة الماضية ارتفاع ملحوظ جداً في عمليات البحث في المملكة العربية السعودية من جانب الملايين من الأشخاص المهتمين بمعرفة سعر البنزين في السعودية 2022، وذلك حيث يترقبون مع بداية كل شهر ميلادي جديد إعلان الأسعار الجديدة من جانب الشركة المتخصصة في إعلان هذه الأسعار، حيث تقوم شركة أرامكو الأمريكية السعودية بالإعلان عنها في الأيام الأولى من الشهر ليتم العمل بها في جميع أنحاء المملكة وتعتمد الشركة على عدة عوامل في تحديث أسعار النفط في المملكة، واليكم متابعينا الكرام في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري كل التفاصيل الخاصة بهذه الأسعار الجديدة الخاصة بالبنزين في شهر أبريل في المملكة العربية السعودية.
سعر البنزين في السعودية 2022
من المنتظر أن يتم خلال اليومين القادمين الإعلان بشكل رسمي عن سعر البنزين في السعودية 2022 ليتم بدء تطبيق هذه الأسعار في جميع محطات الوقود في المملكة في هذا الشهر، وكانت الفترة القليلة الماضية قد شهدت العديد من الأخبار التي تشير إلى ارتفاع أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية على غرار ارتفاع الأسعار في العالم كله بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار في معظم أنحاء العالم إلى أنها قد شهدت استقرار كبير جداً في المملكة في خلال الأشهر الماضية، ويتم الآن العمل بالأسعار التالية في المملكة:-
|بنزين 91
|سجل سعر اللتر الواحد منه 2.18 ريال سعودي
|الكيروسين
|سجل اللتر الواحد منه سعر 0.70 ريال سعودي
|الديزل
|سجل سعر اللتر الواحد منه 0.63 ريال سعودي
|بنزين 95
|اللتر الواحد منه سجل سعر 2.33 ريال سعودي
|غاز البترول المسال
|سجل اللتر منه سعر 0.75 ريال سعودي
موعد إعلان سعر البنزين في السعودية 2022 ارامكو
ويبحث الكثير من الأشخاص في الوقت الحالي عن موعد الاعلان عن سعر البنزين في السعودية 2022 لشهر أبريل حيث من المقرر أن يتم إعلان هذه الأسعار الجديدة في مساء يوم الأحد القادم الموافق 10 أبريل 2022 ليتم العمل بها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بداية من يوم 11 أبريل ويستمر العمل حتى يوم 10 مايو القادم 2022.
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