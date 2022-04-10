نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين الجديد في السعودية ابريل 2022 الإعلان الرسمي لأسعار الوقود الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرامكو تستعد للإعلان عن سعر البنزين الجديد في السعودية ابريل 2022 خلال الساعات القليلة القادمة والتي من المخططأن يبدأ العمل بها رسميًا من يوم 11 من الشهر الجاري في كافة محطات الوقود بعد إجراء المراجعة الدورية وإعلان الأسعار الجديدة في اليوم العاشر من الشهر الجاري، والآن تتزايد معدلات البحث بشكل كبير من قبل ألاف المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية عن قائمة الأسعار الجديدة التي نرصدها لكم فور الاعلان عنها.

سعر البنزين الجديد في السعودية ابريل 2022

كما ذكرنا في مقدمة هذا التقرير أنه بدأت التساؤلات تتزايد عبر محركات البحث حول زيادة سعر البنزين الجديد في السعودية ابريل 2022، بسبب الأوضاع التي يشهدها العالم الآن أثر الحرب الروسية الأكرانية والتداعيات الاقتصادية التي تسببت في ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، والذي أثر بشكل مباشر علي أسعار النفط ومشتقات البترول والمحروقات عالميًا وبالتالي ارتفاع الأسعار في السوق المحلي وتأثير ذلك علي كافة السلع، ومازلنا في انتظار اعلان أرامكو عن تحديثاتها لأسعار البترول المعمول بها خلال الشهر الجاري.

أرامكو تعلن سعر البنزين الجديد في السعودية ابريل 2022

كما جرت العادة يتم الكشف عن سعر البنزين الجديد في السعودية ابريل 2022، من قبل ارامكو عملاق النفط السعودي في اليوم العاشر من أبريلوبذلك فنحن تفصلنا ساعات قليلة لمعرفة تلك الأسعار، ومن الجدير بالذكر أنه كانت قد أعلنت أرامكو، أسعار البنزين لشهر مارس 2022 والتي يستمر العمل بها حتى 10 أبريل الجاري، حيث تم ثبتتسعر اللتر من بنزين 91 عند مستوى 2.18 ريال للتر، وسعر بنزين 95 عند مستوى 2.33 ريال للتر، فيما شهدت سعر الديزل استقرارًا عند مستوى 0.63 ريال للتر، أما الكيروسين فتم تداوله عند 0.70 ريال للتر، و البترول المسال عند 0.75 ريال للتر.

وتجدر الاشارة إلى أنه تقوم لجنة مراجعة الأسعار في المملكة السعودية بمراجعة أسعار الطاقة والمحروقات ومقارنتها بالأسواق العالمية والتصدير بشكل دوري شهري وتحديد الاسعار الجديدة وفقا لتلك المتغيرات بالإضافة إلى دراسة حركة السوق فيما يخص العرض والطلب