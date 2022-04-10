نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الدفاع تعلن فتح باب القبول في وظائف التجنيد الموحد للجنسين والشروط المطلوبة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الدفاع تعلن فتح باب القبول في وظائف التجنيد الموحد العسكرية للجنسين من الرجال والنساء، وذلك للالتحاق بالخدمة العسكرية، كما صرحت وزارة الدفاع عن شروط التقديم على الوظائف والرتب العسكرية، وذلك من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، ونظرا لأهمية وظائف التجنيد الموحد وكونها وظائف مرموقة ولها جميع الامتيازات مما يجعلها وجهة مثالية لمن يرغب في التوظيف الرسمي، لذلك اليوم سنقدم عبر هذا المقال أخبار فتح باب القبول في وظائف التجنيد الموحد من قبل وزارة الدفاع السعودية.

وزارة الدفاع تعلن فتح باب القبول في وظائف التجنيد

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب القبول في وظائف التجنيد الموحد العسكرية للجنسين، وذلك في الرتب العسكرية الموضحة أدناه:

جندي. جندي أول. عريف. رقيب وكيل رقيب.

كما أعلنت وزارة الدفاع عن القطاعات التي سيتم التعيين بها وهي كالآتي:

القوات المسلحة. القوات البرية الملكية. القوات الجوية. القوات البحرية. قوات الدفاع الجوي. قوافل الخدمات الطبية للقوات المسلحة. قوات الصواريخ الاستراتيجية الملكية.

ويفتح باب القبول في وظائف التجنيد الموحد من الجنسين ابتداء من يوم الأحد 10 أبريل لعام 2022 الموافق التاسع من شهر رمضان 1443 هجريا عبر الموقع الرسمي لبوابة التجنيد.

شروط القبول في وظائف التجنيد الموحد

وقد وضعت وزارة الدفاع شروط القبول في وظائف التجنيد الموحد للرجال، وأتت كما يلي:

ألا يتجاوز عمر المتقدم العمر المحدد للوظيفة المطلوبة ولا ينقص عن ثمانية عشر عاما

أن يكون المتقدم صاحب جنسية سعودية وأصل سعودي.

أن يكون المتقدم سعودي النشأة ويستثنى من ذلك الناشئ برفقة الوالد خارج البلاد أثناء خدمة المملكة.

أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهلات الدراسية والعملية التي تتطلبها الوظيفة المطلوبة.

أن يخلو المتقدم من أي أحكام قضائية صادرة بحقه وألا يكون متهما في أي قضية تخص الشرف والأمانة

أن يميز المتقدم حسن السيرة والسلوك

كما وضعت وزارة الدفاع شروط القبول في وظائف التجنيد الموحد للنساء وأتت كما يلي: