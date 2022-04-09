القوات الروسية تعترض سفينة حاولت تهريب مرتزقة من ماريوبول

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، جاء فى بيان الوزارة اليوم السبت: "مساء الـ8 من أبريل، حاول نظام كييف إجلاء قادة النازيين الأوكرانيين عن طريق البحر باستخدام سفينة الشحن الأوكرانية "أباتشى"، المسجلة فى ميناء فاليتا وتحمل علم مالطا".

وتابع: "غيرت السفينة المذكورة مسارها فى قوام قافلة سفن تجارية فتحت لها قوات الأسطول الروسى ممرا إنسانيا للخروج من مرفأ ماريوبول المحاصر، وحاولت دخول ميناء ماريوبول".

وأضافت الوزارة: لم تستجب السفينة لمطالب سفن الخفر الروسية ولم تغير مسارها بعد نيران تحذيرية أطلقت على مسارها، ولم تبطئ من سرعتها. وبعد ذلك فتحت إحدى سفن أسطول البحر الأسود الروسية النار على السفينة المخالفة.

وتابعت: "نتيجة إصابة مباشرة، اندلع حريق فى السفينة وجنحت إلى الشط، واتصل طاقمها لطلب وقف إطلاق النار.

لم تقع أى إصابات بين طاقم السفينة المذكورة، الذين استطاعوا إخماد الحريق، وسلّموا أنفسهم لقوات الأسطول الروسى، التى اقتادت السفينة الأوكرانية "أباتشى" إلى ميناء ييسك المجاور".