تسلق سلم الحذاء الذهبي.. هل "يخطف" سون جائزة صلاح المفضلة؟

بعد فترة "جفاف" قصيرة، عاد الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، لممارسة هوايته المفضلة، بالتسجيل في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليضع المصري محمد صلاح بخطر فقدان "جائزته المفضلة".

وأذهل المهاجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، جماهير كرة القدم، مساء السبت، عندما سجل ثلاثية رائعة في مرمى أستون فيلا، ليقود فريقه توتنهام هوتسبر لانتصار مهم بنتيجة 4-0، يقربه من المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وعاد سون لتألقه المعتاد في الآونة الأخيرة، وسجل 6 أهداف في الدوري بآخر 3 مباريات، وكسر "الجفاف" الذي أصابه، حيث لم يسجل سوى 3 أهداف في 10 مباريات قبلها.

وبثلاثيته في مرمى أستون فيلا، وصل سون للهدف رقم 17 بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليقترب كثيرا من هداف الدوري محمد صلاح، الذي يمتلك 20 هدفا.

ولكن صلاح الذي ينافس كل موسم على جائزة الهداف، يبدو متراجعا بمستواه في الشهر الأخير، حيث سجل هدفا واحدا فقط في آخر 6 مواجهات بالدوري ودوري أبطال أوروبا.

ومع عودة سون للتألق، وارتفاع مستوى توتنهام تحت قيادة المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي، قد يخطف سون جائزة صلاح "المفضلة"، وهي الحذاء الذهبي للبريميرليغ.

وسبق لصلاح أن حقق الحذاء الذهبي مرتين، في 2018 و2019، وجاء في المركز الثاني الموسم الماضي، بينما لم يسبق لسون أن حقق الجائزة المرموقة.

وهنا قائمة هدافي البريميرليغ هذا الموسم، مع تبقي 8 مباريات على النهاية: