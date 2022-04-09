باكستان.. البرلمان يحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان

صوت البرلمان الباكستاني، مساء السبت، لصالح حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، بواقع 172 نائبا، أدلوا بأصواتهم لصالح عزل عمران خان.
وتم استئناف التصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء الباكستاني، مساء السبت، قبل أن يتم بعدها فرز الأصوات التي كشفت نتيجة التصويت لصالح عزل خان من منصبه.
وقال مشرعون معارضون ومحللون إن الحزب الحاكم حاول تأخير التصويت، لكن الأمر لم يتم، فتم التصويت مساء السبت.
وكان رئيس البرلمان الباكستاني قد أعلن استقالته، قبل ساعات، وسط استمرار الأزمة بشأن التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان.
ووفق ما ذكرت "رويترز"، فإن قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية انتشرت بشكل مكثف في شوارع العاصمة إسلام أباد.
وتضع المعارضة اللوم على خان في فشله في إنعاش الاقتصاد والقضاء على الفساد، بينما يقول الأخير دون تقديم أدلة، إن الولايات المتحدة نسقت التحرك الذي يستهدف الإطاحة به.
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