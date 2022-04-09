تواصل مع الديوان الملكي السعودي واحصل علي مساعدات مالية وعلاجيه كيفية التقديم

تعد طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي وكيفية الحصول على مساعدات مالية وإعانات من الديوان هو واحد من أهم وأكثر المواضيع بحثًا عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية، فهناك الكثير من الأشخاص التي تعيش في حالة مزرية وفقر حاد وتحتاج بشكل فعلي إلى المساعدات المالية حتى يتمكنوا من العيش براحة وسلام في وطنهم، ويقوم الديوان الملكي كمؤسسة من المؤسسات الخيرية في السعودية بمساعدة تلك الفئات وتلبية احتياجاتهم حتى يعيشوا في أمن وراحة.

طرق التواصل مع الديوان الملكي السعودي 1443هـ

يمكنكم التواصل مع الديوان الملكي السعودي من داخل المملكة العربية السعودية على رقم 8004000000 أو خارج المملكة على رقم 920030003.

أو من خلال التواصل على الموقع الرسمي للديوان الملكي السعودي بالدخول على الموقع ويتم تقديم الطلب بشكل إلكتروني.

كيفية التسجيل لتقديم طلب مساعدة مالية من الديوان

يمكنك التقديم للتسجيل في الموقع للحصول على مساعدة مالية من الديوان عبر اتباع الخطوات التالية:-

ادخل على رابط الموقع الخاص بالديوان الملكي السعودي ثم سيظهر أمامك في الصفحة الرئيسية زر “تسجيل” قم بالنقر عليه.

عبء كل البيانات المطلوبة منك في أماكنها الصحيحة وتشمل اسمك كاملًا ورقهم الهوية الوطنية الشخصية.

كما تتمثل في رقم هاتفك المحمول وعنوان بريدك الإلكتروني حتى يتم التواصل معك من خلال إرسال الرسائل عليه.

قم بتأكيد عنوان بريدك الإلكتروني ثم اكتب كلمة سر مناسبة واحفظها ثم كررها مرة أخرى للتأكد من مدى صحتها.

دوّن كود التحقيق المرئي ثم قم بإقرار قبولك لجميع أحكام وشروط الديوان وطلب المساعدة ثم انقر على أيقونة “تسجيل” وابدأ في التقديم على طلب المساعدة.

المستندات المطلوبة للحصول على إعفاء القروض من الديوان الملكي