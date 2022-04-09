نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي ١٤٤٤ وفقًا لوزارة التعليم السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم تحرص أن تقدم تقويماً دراسياً جديداً مع ابتداء العام، ويتساءل طلاب كثيرين ومعهم أولياء الأمور عن التقويم الخاص بسنة 1444، ولقد تم تعديل التقويم مرات متعددة في العام الحالي 1443، إلى أن توصلت للتقويم الحالي وأضافت به كل شيء مع الإجازات، فهو عبارة عن جدولاً تضع فيه مواعيد ابتداء وانتهاء كل ترم والإجازات ومواعيد العودة من تلك الإجازات، وكل شيء خاص بالعملية التعليمية، وعبر هذا المقال سنقدم لكم معلومات عن التقويم الدراسي ١٤٤٤.

التقويم الدراسي ١٤٤٤

إن التقويم الدراسي للعام 1444 ليس لدينا أي معلومات عنه، ولكن الوزارة إلى الآن لم تعطي أي تعليمات أو قرارات عن هذا الأمر، فهي الجهة المسؤولة الوحيدة عن التحديد لتلك المواعيد، ونشرت ملامح عن التقويم ولكنها لم تعطي أي قرارات رسمية حول هذا الأمر، فلازلنا في الدراسة بالترم الثالث وإلى الآن لم ينتهي، كما أن الاختبارات لم تعقد إلى وقتنا الحالي، فبالتالي الجميع بانتظار إعلان الوزارة عن هذا الأمر عندما يحين وقته.

الآلية المستخدمة بوضع التقويم

إن وزارة التعليم بوقتنا الحالي تحدث وتطور منظومة التعليم واعتمدت التقويم إلكترونياً رسمياً ووافقت عليه، وهذا تزامناً مع كافة التغيرات الحادثة بنظام التعليم مؤخراً، فهناك تطورات متعددة قد حدثت بالمناهج وكافة المواد الدراسية المقررة على جميع الطلاب، لكي يتمكنوا من مواكبة هذه التحديثات الطارئة على العالم مؤخراً.

ولقد أضيفت أشياء على العام وزادت أيام الدراسة الفعلية، ونظرت الوزارة بالإجازات ومواعيدها وعملت على التطبيق لهذه الإجازات بما يعود بالنفع على جميع الطلاب، فاكسبتهم وقتاً للراحة، وهو شيء هام حتى يستطيع استكمال العام الدراسي دون أن يكون لديهم مشكلة.

قرارات الوزارة بشأن الترم الثالث

وزارة التعليم قد قدمت بعض القرارات التي تخص الدراسة بالترم الثالث، ونحن علينا أن نقدم هذه القرارات وهي كالآتي: