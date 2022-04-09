نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وظائف وزارة الدفاع 1443 موعد وشروط التقديم في المقال التالي
ينتظر العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية فتح باب التقديم على وظائف التجنيد في وزارة الدفاع، حيث أعلنت وزارة الدفاع في السعودية سابقا عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف المتاحة لجميع الرجال والنساء بالمملكة، حيث أعلنت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع تويتر، أنه سيتم البدء في استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالوظائف من الجنسين، وسنقدم لكم اليوم جميع التفاصيل الخاصة بتلك الوظائف، وخطوات التسجيل والشروط اللازمة كما حددت وزارة الدفاع.
موعد التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1443
أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التقديم على بعض الوظائف العسكرية المتاحة وذلك لكل من يرغب في الالتحاق بالخدمة العسكرية من الرجال أو النساء، وأعلنت أن فتح باب التقديم سيكون من يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2022، 9 من رمضان 1443، بداية من رتبة رقيب وحتى جندي.
رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع
يبحث العديد من الأشخاص على رابط التقديم في وظائف وزارة الدفاع، وخلال الساعات القليلة القادمة سيتم فتح باب التقديم على تلك الوظائف عن طريق اتباع عدة خطوات وهي:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة القبول والتجنيد الموحد.
- الضغط على كلمة تسجيل وقم بكتابة جميع البيانات المطلوبة في الأماكن الخاصة بها بكل دقة.
- قم برفع جميع المستندات والأوراق المطلوبة.
- وبعد ذلك يتك الانتظار حيث أنه يتم اختيار المتقدم حسب سعر الدورة التدريبية.
- سيتم ارسال رسالة نصية للمتقدم في حالة قبول طلبه.
شروط التقديم على وظائف وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع مجموعة من الشروط يجب أن تتوافر في كل شخص متقدم يرغب في الحصول على وظيفة وتلك الشروط هي:
- يجب أن يكون المتقدم لتلك الوظائف يحمل الجنسية السعودية ومقيم بها بشكل دائم.
- يجب ألا يقل عمر المتقدم للوظائف عن 18 عام ولا يزيد عن العمر المحدد وفقا للوظيفة الخاصه به.
- يجب أن يكون المتقدم حسن السلوك، ولا يكون قد حكم عليه من قبل في أي قضية مخلة بالأمانة والشرف.
- يجب أن يكون حاصل على المؤهل العلمي الخاص بالوظيفة.
- يجب ألا يكون تم تعينه في أحد الوظائف الحكومية أو العسكرية.
- يجب أن يكون طوله لا يقل عن 160 سم وأن يتناسب الوزن مع الطول.
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