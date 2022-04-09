نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب نقص مبلغ حساب المواطن الدفعة 53 وحل مشكلة الدفعة معلقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبذل الكثير من مستفيدي حساب المواطن الكثير من الجهد من اجل فهم سبب نقص مبلغ حساب المواطن الدفعة 53 أوغيرها من الدفعات. في نفس الوقت تتواصل عملية استعلام حساب المواطن برقم الهوية، بالرغم من إيداع الدفعة الجديدة من الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم 10 أبريل 2022. حيث تتيح عملية الاستعلام عن مبلغ حساب المواطن إمكانية معرفة قيمة الدعم المخصص في الدفعة 53. وبصفة عامة فإن أغلب شكاوي حساب المواطن مرتبطة بنقص مبلغ الدعم .

كم باقي على حساب المواطن ؟

ومن المقرر صرف الدفعة 53 من الدعم يوم الاثنين العاشر من أبريل. فيما تبدأ عملية الاعتراض على حساب المواطن في يوم 15 أبريل الجاري. وتستمر عملية الاعتراض على حساب المواطن حتى 90 يومًا من موعد إيداع الدعم. حيث يمكن تقديم اعتراض على نقص مبلغ الدعم خلال المدة التي حددها البرنامج.

مبلغ حساب المواطن

القاعدة الثابتة في حساب المواطن هي أن مبلغ حساب المواطن يتغير بحسب العديد من العوامل أبرزها التغير في الدخل. ففي حالة حصول المستفيد على ترقيات أو زيادة في الراتب أو الدخل بوجه عام يتأثر مبلغ الدعم بالسلب. كما أنه في حالة عدم تحديث حساب المواطن في الوقت المحدد يتم وقف الدعم.

مراجعة حساب المواطن

وتتم مراجعة شروط حساب المواطن بشكل دوري للتأكد من تطابق البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية مع البيانات المتوفرة في البرنامج. وفي حالة وجود اختلاف في البيانات تكون الكلمة العليا للبيانات الرسمية ويتم وقف الدعم . ويتم أيضا تقديم اعتراض على عدم الأهلية وفقًا لقواعد تقديم الاعتراضات.

اعتراض حساب المواطن

يعتبر اعتراض حساب المواطن الأسلوب الأمثل في حالة وجود شكوى من حساب المواطن سواء أكانت المشكلة في الدعم أو في عدم الأهلية. وبعد إعلان نتائج الأهلية في اليوم الأول من الشهر الميلادي يمكن تقديم الاعتراض على عدم الأهلية . أما بعد إيداع الدعم بخمسة أيام يتم تقديم الاعتراض على نتائج الدعم. وقبل تقديم الاعتراض يجب أولا إزالة سبب المشكلة ثم إرفاق المستندات الدالة على صحة البيانات ثانيًا ثم التقدم بالاعتراض وانتظار النتيجة.

حل مشكلة الدفعة معلقة

في حالة كانت الدفعة معلقة في حساب المواطن يتم مراجعة البنك الخاص بالعميل والتأكد من عدم نزول مبلغ حساب المواطن. بعد ذلك يتم التواصل مع رقم حساب المواطن أو خدمة صوتك مسموع لتقديم شكوى حساب المواطن.