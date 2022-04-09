نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وزارة الدفاع tajnid mod gov بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وزارة الدفاع tajnid mod gov، من المترقب أن يتم فتح أبواب استقبال طلبات المتقدمين عبر وزارة الدفاع وظائف. وهذا ابتداء من يوم الأحد 10 أبريل 2022 الموافق 09 رمضان 1443، وسيكون ذلك متاحا عبر بوابة القبول الوحد، وبلغ عدد الوظائف المعلن عنها ضمن وزارة الدفاع تقديم وظائف خمسة وثلاثون وظيفة شاغرة مخصصة لكل من الرجال والنساء أيضا، ويتم تقديم في وزارة الدفاع بشكل إلكتروني على أن تتوفر في المتقدمين كل الشروط المحددة من قبل وزارة الدفاع، وتعتبر هذه الأخيرة من أهم الوزارات في المملكة العربية السعودية، وهي تسعى للحفاظ على الأمن العام بالسعودية، كما أنها مخصصة لحملة الثانوية العامة، وسنوضح لكم من خلال مقالنا هذا على موقع ثقفني الإخباري كل التفاصيل المتعلقة بموضوع تقديم وظائف وزارة الدفاع.

رابط تقديم وزارة الدفاع tajnid mod gov

أطلقت الحكومة السعودية رابط تقديم وزارة الدفاع tajnid mod gov لكل المواطنين السعوديين الذين يرغبون في الانضمام لـ وزارة الدفاع وظائف، ويمنكهم القيام بذلك من خلال بوابة التجنيد الموحد والقبول، وتوظف وزارة الدفاع السعودية عددا من القوات المسلحة التابعة لها، مثل قوات الدفاع الجوي الملكي، القوات البرية الملكية السعودية، بالإضافة إلى الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وزارة الدفاع وظائف

تجدر الإشارة لكل الراغبين في تقديم في وزارة الدفاع بأنه قد تم طرح عدد خمسة وثلاثون وظيفة شاغرة لكلا الجنسين حسب الموعد المحدد. والوظائف المطلوبة في وزارة الدفاع توظيف ستكون للرتب العسكرية التالية: جندي، جندي أول، عريف، رقيب، وكيل رقيب. أما القطاعات التي سيتم التعيين بها: القوات الجوية، المسلحة، البحرية، قوات الدفاع الجوي، الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

طريقة تقديم على وزارة الدفاع

يستعلم الرجال والنساء في السعودية عن طريقة تقديم وزاره الدفاع من أجل شغل إحدى الوظائف الشاغرة المعلن عنها ضمن وظائف وزارة الدفاع. وقد تم وضع بوابة الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة تحت تصرف الاشخاص الراغبين في التسجيل في الموعد المحدد. ولن يتم استقبال أي طلبات بعد إغلاق أبواب التقديم، ويتوجب على المتقدم أو المتقدمة اتباع الخطوات التالية:

بداية يجب أن يقوم المتقدم بالدخول إلى بوابة وزاره الدفاع من خلال الإنترنت.

بعد ذلك يقوم بالضغط على زر التسجيل، ويكتب كل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، مثل الاسم الكامل ورقم الهاتف وغيرها.

يحمّل كل المستندات على الموقع، ثم يقوم بالنقر على زر التسجيل من خلال الموقع.

سيتم فرز الطلب الخاص بالمتقدم، عليه أن ينتظر للحظات حتى تتم العلمية.

إن تمّ قبول طلب المتقدم ستصله رسالة على هاتفه الجوال تفيد بأنه قد تم قبول طلبه. وبهذا سيكون قد أتمّ التقديم في وزاره الدفاع وظائف.

شروط تقديم وزاره الدفاع

حددت الوزارة مجموع الشروط التي يجب أن تتوفر في كل الراغبين في الانضمام إلى وزارة الدفاع التجنيد الموحد. أول شرط أساسي هو الجنسية الجنسية السعودية مع الإقامة فيها بصفة دائمة. كما يجب أن يكون ذا سيرة حسنة ولم يسبق أن تم الحكم عليه في أي قضية تخل بالشرف أو الأمانة العامة. كما لا يجب أن يكون سبق وتوظف في القطاع العسكري وتم فصله لأي سبب كان.

بالإضافة إلى ذلك من شروط وزارة الدفاع التجنيد يجب أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل العلمي المطلوب. وألا يكون التقدير الجامعي أقل من جيد. بالنسبة للرجال المتقدمين لا يجب ن يكونوا متزوجين من نساء أجنبيات. والأمر نفسه بالنسبة للنساء، إلى جانب ذلك يجب أن يتمتع المتقدم باللياقة الطبية، ويجتاز اختبار القبول بنجاح، وأن يكون حاصلا على رخصة الهيئة السعودية.

بهذا نختم المقال الذي عرضنا لكم فيه موضوع رابط تقديم وزارة الدفاع tajnid mod gov. وستكون أبواب التقديم مفتوحة لكل الموطنين السعوديين ممن يرغبون في شغل وظائف وزارة الدفاع بداية من يوم الأحد 10 أبريل 2022.