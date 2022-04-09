نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع محافظات العراقية على موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع محافظات العراقية على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرض مع حضراتكم فى ظل التساؤلات التي تدور حالياً حول تلك النتائج التي تم طرحها بشكل وبصورة الكترونية رسمياً فى جميع المحافظات العراقية بعد الاعلان على الانتهاء من أعمال رصد ومراجعة طلبات المتقدمين على القبول الموازي وطرح تلك النتائج بشكل وبصورة الكترونية على نحو نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي
نتواصل من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز على طرح نتائج القبول الموازي على مستوى جميع الجامعات العراقية في كافة التخصصات التي جاءت أمام الطلاب على مستوى المحافظات سواء بغداد او الكندي او بابل او صلاح الدين اوغيرها من المحافظات العراقية، بعد ان قامت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية بالإعلان رسمياً عن انتهاء من اعمال رصد طلبات المتقدمين على القبول الموازي، عليه نستعرض ونتابع من خلال الفقرة التالية خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة اون لاين
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
نتابع وننقل لكم امام حضراتكم الان خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين على نحو خطوات جاءت على الشكل التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني
- النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على شكل ملفات pdf
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع محافظات العراقية على موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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