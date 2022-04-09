طريقة دفع زكاة الفطر من خلال منصة إحسان في 30 ثانية فقط

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عمر شويل - جدة طريقة دفع زكاة الفطر من خلال منصة إحسان تلك المنصة التي تهدف دائما إلي مساعدة الأشخاص في العمل الخيري من المتبرعين أو الراغبين فى التبرع، فمع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك أعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات يبحث المسلمون عن الفقراء كي يقدمون لهم زكاة الفطر فمنهم من يتعثر في الوصول إلى المستحقين للزكاة فالكثير يبحث عن الطريقة الإلكترونية البديلة وهي تقديم الزكاة عبر منصة إحسان الخيرية وذلك عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

طريقة دفع زكاة الفطر من خلال منصة إحسان

طبقا للأعداد الكثيرة التي أثنت على هذه المنصة الإلكترونية إحسان في توصيل الخير والدعم إلى المستحقين، حيث تقدم المنصة من خلال فريق كبير لجنة لفحص الحالات المستحقة للزكاة، تلك الزكاة الواجبة على كل مسلم ومسلمة غني أو فقير والتي يجب إخراجها قبل موعد صلاة العيد أو في أي يوم من أيام شهر رمضان الكريم.



خطوات دفع الزكاة منصة إحسان الخيرية

يستطيع المسلمين والمسلمات سواء المواطنين أو المقيمين المتواجدين في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية سداد قيمة زكاة الفطر عن طريقة منصة إحسان الخيرية لذا يمكنكم اتباع الخطوات البسيطة التالية لكي تخرج زكاة الفطر من خلال منصة إحسان كالتالي:

الدخول على منصة احسان .

. الضغط على القائمة الرئيسية.

النقر على ادفعها الآن.

سجل عدد الأفراد، حدد المنطقة.

تساهم منصة إحسان في رفع العبء عن الفقراء والمحتاجين والمساكين حيث تقوم المنصة بجمع التبرعات والمساعدات الخيرية وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من خلال عدة طرق شرعية، تقوم من خلالها المنصة بمراجعة الحالات المستحقة لهذه التبرعات من إحسان، كما تعطي المنصة فرصة لتسجيل المواطنين الراغبين في دفع التبرعات في وقت قليل جدا، كما يمكن للأشخاص التسجيل في منصة إحسان للحصول على المساعدات الإنسانية أيضاً.

قيمة زكاة الفطر المبارك 2022

يمكنكم التعرف على مقدار زكاة الفطر والذي يتم تحديده من قبل دار الإفتاء في كل دولة يذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت مؤخراً عن قيمة زكاة الفطر النقدي للفرد والذي يقدر بقيمة 25 ريال سعودي، فيما يمكن إخراج زكاة الفطر حبوب والذي يقدر بقيمة 2.5 كيلو أو ما يزيد حسب قدرتك، يشترط أن يتم إخراج الزكاة قبل أول أيام عيد الفطر المبارك.

حكم دفع الزكاة عبر منصة احسان

شرح الدكتور سليمان الماجد حكم صرف الزكاة عن طريق منصة احسان وذلك بعد أن تم استضافته علي قناة المجد السعودية والذي سئل من مقدم البرنامج بشكل واضح ما هو حكم دفع ذكاة الفطر المبارك عبر منصة احسان، ورد الدكتور أن منصة أحسان منصة خيرية تدعمها الدولة وتقدم المساعدات الخيرية فانه يجوز دفع الزكاة عبرها.

فيما أعلنت منصة أحسان عن خدمة جديدة بشان المستفيدين من خدمات تبرع، حيث أتاحت المنصة التبرع باستخدام نقاط قطاف ضمن سلسلة التعاون بينها وبين شركة stc حيث يتيح للمستخدمين اختيار فرصة التبرع من علي منصة أحسان والدخول علي خيارات الدفع واختيار التبرع باستخدام نقاط قطاف لكل 5 نقاط يتم خصم 1 ريال سعودي.

طريقة التسجيل فى منصة احسان الخيرية كمستفيد

تقدم منصة احسان الخيرية ملايين المساعدات للمواطنين سواء المرضى أو العاطلين أو محدودي الدخل أو الراغبين فى سداد الدين عنهم عن طريق إتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى رابط موقع احسان الخيرية .

. تسجيل دخول مباشر.

كتابة البيانات المطلوبة.

سجل رقم هاتفك المحمول.

وضع رمز التحقق.

النقر على زر إنشاء حساب.

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