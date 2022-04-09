التونسيون يحتفلون بيوم الشهيد.. النبتة الأولى للخلاص من الاحتلال

جدة - نرمين السيد - ويحيى التونسيون ذكرى أحداث 9 أبريل 1938 الخالدة والتى شكّلت منعرجا حاسما فى مسيرة الكفاح الوطنى بل كانت مرحلة هامة لها من الفضل الكثير فى الإعداد لمحطات سياسية متعاقبة أدت فى النهاية إلى نيل الاستقلال فى 20 مارس 1956 ثم إعلان النظام الجمهورى فى 25 يوليو 1957.

واليوم أيضا يُعرف باسم "ثورة تسعة أبريل"، حيث قام مجموعة من المتظاهرين فى العاصمة التونسية (تونس) بالمناداة بالحرية للشعب التونسى.

المتظاهرون التونسيون طالبوا خلال التظاهرات بـ "برلمان تونسى" و"سقوط الامتيازات"، ومنذ شهر أبريل 1957 قرّرت حكومة الاستقلال أن يكون يوم 9 أفريل يوم عيد وطنى رسمى يتمّ الاحتفاء به فى جميع أنحاء تونس، ثمّ إقراره يوم عطلة رسميّة مدفوعة الأجر.

وسبق أحداث التاسع من أبريل 1938 مجموعة من الأحداث التى مهدت له، حيث شهد يوم الرابع من أبريل اعتقال إثنين من الرموز الوطنية هما، يوسف الرويسى وسليمان بن سليمان إثر قيامهما بحملة دعائيّة بمدينة سوق الأربعاء، فانطلقت مظاهرات ضخمة بوادى مليز وسوق الأربعاء احتجاجا على اعتقالهما مع عدد من الوطنيين، وتم فى اليوم نفسه واعتقال صالح بن يوسف من قبل قوات الاحتلال الفرنسية.

وفى يوم السادس من أبريل 1938 تم اعتقال الهادى نويرة ومحمود بورقيبة، وفى يوم الثامن من أبريل اندلعت الأحداث بخروج الشعب التونسى بكل شرائحه وفئاته وأجياله للمناداة بالحرية وتحديدا بـ"برلمان تونسى" بالعاصمة التونسية، حيث خرجت إحداهما من ساحة الحلفاوين بقيادة على البلهوان والأخرى من رحبة الغنم قادها المنجى سليم، وكانت المرأة التونسية قد خرجت فى تلك المناسبة للتظاهر لأول مرة.

وفى يوم الشهداء الموافق 9 أبريل 1938 تم اعتقال على البلهوان وجلب إلى المحكمة للمثول لدى حاكم التحقيق، فأثار ذلك غضب المتظاهرين وخرجوا بأعداد غفيرة للتّظاهر، فتمّ إعلان حالة الحصار ووقع قمعهم واعتقال مجموعة مناضلين من بينهم الحبيب بورقيبة، وبلغ عدد الاعتقالات حينها ما بين الألفين والثلاثة آلاف، وتمّت إحالة المعتقلين إلى المحاكم العسكرية، كما سقط نحو 22 شهيدا و150 جريحا برصاص الاحتلال الفرنسى وأعقبت ذلك حملة قمعية واسعة شملت قيادات الحركة الوطنية.

على البلهوان ذكر فى خطاب له أمام الجماهير فى الثامن من أبريل قبل اندلاع الأحداث بيوم واحد "أنتم الوطنيّون الدائمون فى بلادكم وهم الدخلاء عليكم".

لقد خلقت خطبة على البلهوان اللحظة الفارقة وحولت السبات إلى حركة وألهبت حماس الشعب لتصنع من عجز المهمشين وأنين الجياع وزفرات المرضى ودموع المحرومين قوة كبيرة فى مقاومة الاحتلال، فنطقت حناجرهم هاتفة تطالب بالحرية.

يوم الشهداء فى الجميلة تونس هو نتاج نضال لمجموعة من الرجال أحبوا وطنهم وأرادوا له الخلاص من الاستعمار، هؤلاء لم يتركوا فرصة إلا ودعوا الناس فيها لمواصلة النضال والعمل والاجتهاد فى مقاومة الاحتلال، ودعوا إلى أهمية التعليم والتخلص من وباء الأميّة، وحثّ الأثرياء على التبرّع للمحتاجين بالمال حتى يتمكن الفقراء من مواصلة دراساتهم، داخل تونس وخارجها، ولا أدل على ذلك النداء الذى توجه به على البلهوان، فى جريدة "الزهرة" سنة 1947 لمؤازرة الطلبة التونسيين حتى يكملوا تعليمهم، بمناسبة تنظيم "يوم الطالب" بجمعية قدماء الصادقية بعنوان مؤثر: "جودوا على العلم"، جاء فيه قوله: "العلم غذاء النفوس، والأمة الجاهلة جسد بلا روح، وآلة مسخرة، الجهل عبودية ورق".

اليوم الرئيس التونسى قيس سعيد شهد موكب إحياء الذكرى الرابعة والثمانين لعيد الشهداء، بروضة الشهداء بالسيجومى بتونس العاصمة، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكارى للشهداء، ليرسخ قيمة الوطن وما قدمه الشهداء من أجل استقلال تونس على مر السنوات ليبقى فى أذهان الأجيال الجديدة علامة على أهمية الحفاظ على كل المكتسبات الوطنية التى تحققت على مدى التاريخ.