الإفراج عن 26 أسيرا أوكرانيا فى عملية لتبادل المعتقلين مع روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى، إيرينا فيريشوك، الإفراج اليوم السبت عن 26 أوكرانيًا من الأسر الروسى فى إطار عملية تبادل للمعتقلين، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".





وقالت فيريشوك فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية إنه بناء على تعليمات من الرئيس فولوديمير زيلينسكى، تم اليوم عملية تبادل الأسرى الثالثة والتى من خلالها يعود اثنا عشر من أفراد الخدمة بمن فيهم ضابطة إلى ديارهم. وبحسب فيريشوك، تم إطلاق سراح 14 مدنيا، من بينهم تسع نساء. جدير بالذكر أنه فى الأول من الشهر الجارى تم إطلاق سراح 86 من أفراد الخدمة الأوكرانية كجزء من تبادل الأسرى فى منطقة زابوريزهيا.

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