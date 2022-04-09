here استعلم نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني في جميع المحافظات العراقية

here استعلم نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني تساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في الساعات الأخيرة الماضية عن نتائج القبول الموازي في العراق، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية بالكشف عن نتائج كل الاختبارات على موقعها الرسمي الإلكتروني ولذلك في حين أن رغبت في ذلك يمكنك زيارة رابط الوزرة الرسمي، حيث تعد اختبارات القبول الموازي هي اختبارات يتم إجرائها في جميع محافظات العراق واقترب موعد ظهور نتائجها ولذلك فالجميع في العراق في حالة تأهب للنتائج التي سيتم الإعلان عنها.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق 2022م

يمكنكم الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق لعام 2021-2022م من خلال اتباع الخطوات التالية:-

يجب أولًا الدخول على الرابط الرسمي الخاص موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

بعد ذلك يجب اختيار الأيقونة التي تساعدك على الاستعلام عن نتائج القبول الموازي العراقي.

ثم بعد ذلك أبدا في معرفة كل نتائج القبول من خلال تسجيل دخولك كطالب على الموقع ويجب أن تدخل كل البيانات بشكل دقيق وصحيح.

بعد أن تكمل كافة البيانات المطلوبة منك على الموقع حتى تبدأ في الاستعلام انقر على زر “الاستعلام”.

بمجرد النقر عليها تظهر أمامك صفحة تحتوي على كل نتائج القبول بكل البيانات والمعلومات.

الشروط الواجب توافرها للقبول في الموازي العراقي

حددت وزارة التربية والتعليم العراقية بعض الشروط الضرورية التي يجب أن تتوافر في الطالب كي يتم قبوله في الموازي العراقي ومن بين هذه الشروط المعلنة كل مما يلي:-

يجب على الطالب الراغب في الحصول على الكليات العليا الطبية في السعودية أن يكون حاصلًا على ثلاث درجات كحد أدنى.

أما إذا كان يرغب في الالتحاق بكلية العلوم فيجب أن يكون حاصلًا على خمس درجات.

وفي حالة رغبة الطالب في الالتحاق بكليات الهندسة يجب أن يكون حد أدنى درجاته هي أربع درجات.

وبالنسبة لباقي الكليات الموجودة في الدولة فيجب أن يكون الحد الأدنى لدرجات الطالب هو ست درجات.

ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة في أي وقت من خلال الرابط الرسمي الإلكتروني لموقع وزارة التربية والتعليم العراقية عبر الإنترنت على الرابط epedu.gov.iq.