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عمر شويل - جدة مقدار زكاة الفطر في السعودية 2022، مبلغ الزكاة في المملكة العربية السعودية الزكاة الفطر واجب على جميع المسلمين والعبيد والحريات الصغار والكبار، ويجب على الزوج دفعها نيابة عن جميع أفراد أسرته، مع السماح بدفع زكاة الفتر نقدا أو حبوب.

زكاة الفطر

الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام التي فرضها الله تعالى في السنة الثانية من العصر الهجري مع إقامة الصيام وتنقية النفس ليخرجها المسلمون فيما بعد نهاية صيامه لإصلاح نواقصه وتطهير نفسه.

كما تساعد زكاة الفطر على نشر المحبة بين الناس، زكاة الفطر هي أيضا زكاة الجسم التي أنعم الله عليها ببركات الحياة لسنة أخرى من الصحة والعافية، نعمة الله تعالى ونحتاج أن نشكر الله من أجل هذا.

وقت إخراج الزكاة

شرع المذهب الحنفي زكاة الأضحى فجر يوم عيد الأضحى، لكن المذهب الحنبلي والشافعي يعتقدون أن زكاة الأضحى واجبة عند غروب الشمس في آخر يوم من رمضان.

كما لا توجد معوقات قانونية لتسريع صرف الزكاة الفطر من بداية شهر رمضان.

وذلك لأن الزكاة واجبة لسببين: صيام رمضان وصيام رمضان.

لكن لا يستحب تأجيل دفع الزكاة يوم عيد الأضحى.

فهي إثم لمن أخرها عن الآجال، وعليه أن يتوب أمام الله تعالى، وأن يعطيها لمن يستحقها.

يتخطى فيتل قدوم عيد الأضحى ويستمر في رعاية الناس حتى يدفع ثمنه، وهو ما ينسجم مع جميع المذاهب.

الحكمة من مشروعية زكاة الفطر

إن الله تعالى يستخدم زكاة الأضحى لتطهير الصيام وإنقاذ الفقراء من السؤال في يوم عيد الأضحى، كما يفرح المسلمون بهذا اليوم في أول عيد الأضحى.

الفئات التي تجب عليها الزكاة

يبين القرآن الكريم المناطق التي تجب فيها الزكاة، وهذه هي الاتجاهات الثمانية التي أنزلها الله تعالى في الآية 60 من سورة توبة

“مَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ”.

الفئات التي لا تجب عليهم زكاة الفطر

لا تجب الزكاة، حيث لا يلزم الزكاة قبل غروب الشمس في آخر يوم من رمضان.

لا تجب الزكاة على الأجنة في الرحم التي لم تولد قبل غروب الشمس ليلة عيد الأضحى كما يراه كثير من العلماء على قيد الحياة.

وكما يقول العثماني بن عفان أنه حتى الجنين في الرحم كان يدفع الزكاة، صغيرًا وكبيرًا، يدفع بعض الناس الزكاة للجنين.

هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لشخص واحد

نعم يجوز توزيعها على عدة أشخاص، والأولوية هنا هي تحقيق الثراء للفقراء.

إذا كانت قيمة الزكاة كافية لإثراء عدة أشخاص فعليه أن يوزعها، أما إذا لم يكن ذلك كافياً فعليه أن يبذل قصارى جهده للناس.