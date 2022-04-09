نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة الرابعة sbis.hrsd لشهر مايو قبل عيد الفطر المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة الرابعة نقدمه لكم، حيث أن الكثير يبحثون عن موعد إيداع وصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور ، ويتساءلون هل يتم تقديم موعده قبل حلول عيد الفطر أم لا، فبدأت المناشدات من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمطالبة بتقديم موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي قيل عيد الفطر المبارك كما حدث بالعام الماضي، ولان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت بتحديد اليوم الأول من الشهر لصرف معاش الضمان فهذا الموعد يواكب بداية شهر شوال 1443، لذلك يقوم المستفيدين من معاش الضمان بمناشدة المسئولين بتقديم ذلك الموعد للصرف ليقوموا بشراء ما يحتجونه قبل عيد الفطر، وبأذن الله تعالى نتوقع استجابة الجهات المختصة لذلك الأمر.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة الرابعة

من الجدير بالذكر أننا تعرفنا فيما قبل على جدول صرف رواتب الضمان الاجتماعي لشهر مايو بالعام الحالي 2022، على حسب ما قامت بتحديده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهو يوم 2 من شهر مايو 2022 والذي يوافق أول أيام شهر شوال وكما ذكرنا أن المطالبات والمناشدات من المستفيدين مستمرين لتقديم ذلك الموعد لكي يتم صرفة قبل غرة شهر شوال وهم يتمنون تحقيق مطالبهم بالتقديم بالموعد،

وبالنسبة لصرف راتب شهر رمضان فمن المتوقع أن يتم الصرف ببداية النصف الثاني منه لجميع المستفيدين بالإضافة لمنحة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين لصرف المكرمة الملكية التي تقدم لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور لكي يدخل عليهم الفرحة والسرور ولكي يقوموا بشراء مستلزماتهم قبل عيد الفطر المبارك.

الاستعلام عن بيانات الضمان الاجتماعي المطور 1443

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكي يتم التسهيل على مستفيدين الضمان الاجتماعي حتى يقوموا بالتحديث المستمر للبيانات الخاصة بهم لأي جديد يطرأ على دخل الأسرة المستفيدة من الضمان لكي يتم الاستمرار لصرفه بصفة دورية في كل بداية كل شهر.

كيفية التسجيل بالضمان الاجتماعي الجديد