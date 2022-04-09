نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة الرابعة sbis.hrsd لشهر مايو قبل عيد الفطر المبارك في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة الرابعة نقدمه لكم، حيث أن الكثير يبحثون عن موعد إيداع وصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور ، ويتساءلون هل يتم تقديم موعده قبل حلول عيد الفطر أم لا، فبدأت المناشدات من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمطالبة بتقديم موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي قيل عيد الفطر المبارك كما حدث بالعام الماضي، ولان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت بتحديد اليوم الأول من الشهر لصرف معاش الضمان فهذا الموعد يواكب بداية شهر شوال 1443، لذلك يقوم المستفيدين من معاش الضمان بمناشدة المسئولين بتقديم ذلك الموعد للصرف ليقوموا بشراء ما يحتجونه قبل عيد الفطر، وبأذن الله تعالى نتوقع استجابة الجهات المختصة لذلك الأمر.
موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة الرابعة
من الجدير بالذكر أننا تعرفنا فيما قبل على جدول صرف رواتب الضمان الاجتماعي لشهر مايو بالعام الحالي 2022، على حسب ما قامت بتحديده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهو يوم 2 من شهر مايو 2022 والذي يوافق أول أيام شهر شوال وكما ذكرنا أن المطالبات والمناشدات من المستفيدين مستمرين لتقديم ذلك الموعد لكي يتم صرفة قبل غرة شهر شوال وهم يتمنون تحقيق مطالبهم بالتقديم بالموعد،
وبالنسبة لصرف راتب شهر رمضان فمن المتوقع أن يتم الصرف ببداية النصف الثاني منه لجميع المستفيدين بالإضافة لمنحة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين لصرف المكرمة الملكية التي تقدم لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور لكي يدخل عليهم الفرحة والسرور ولكي يقوموا بشراء مستلزماتهم قبل عيد الفطر المبارك.
الاستعلام عن بيانات الضمان الاجتماعي المطور 1443
وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكي يتم التسهيل على مستفيدين الضمان الاجتماعي حتى يقوموا بالتحديث المستمر للبيانات الخاصة بهم لأي جديد يطرأ على دخل الأسرة المستفيدة من الضمان لكي يتم الاستمرار لصرفه بصفة دورية في كل بداية كل شهر.
كيفية التسجيل بالضمان الاجتماعي الجديد
- في البداية يتم الدخول على منصة الدعم والحماية للضمان المطور.
- يتم التسجيل حساب جديد.
- يقوم المستفيد بإدخال جميع البيانات المطلوبة.
- يتم إدخال كلمة المرور ويتم تأكيدها.
- يدخل رمز التحقق، ويقوم بالموافقة على الشروط الموجودة بعد قراءتها جيدا.
- يقوم بالضغط على التسجيل.
- يوف يتم فتح صفحة جديدة يتم التسجيل بها بإدخال رقم الهوية والسجل المدني وباقي البيانات.
- يقوم بحفظ البيانات المدخلة والضغط على أيقونة حفظ البيانات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل:- موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة الرابعة sbis.hrsd لشهر مايو قبل عيد الفطر المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.