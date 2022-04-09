رابط وخطوات الاستعلام عن منحة ارض من الديوان الملكي وصيغة الطلب الصحيحة

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عمر شويل - جدة يهتم عدد كبير من المواطنين في جميع انحاء المملكة العربية السعودية بالتعرف على كيفية الاستعلام عن منحة أرض من الديوان الملكي وكيفية تقديم الطلب للحصول على الدعم السكني، حيث يوفر الديوان الملكي السعودي والذي يعد من أهم المؤسسات السعودية الكثير من أشكال الدعم للمواطنين، ومن بين هذه البرنامج الدعم امكانية التقديم للحصول على منحة ارض، والتي تأتي في اطار تقديم يد المساعدة للمواطنين في المملكة العربية السعودية من أصحاب الدخل المحدود والاسر الفقيرة لكي يتم مواجهة اعباء الحياة والظروف، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على طرح رابط وخطوات الاستعلام عن منحة ارض من الديوان الملكي وصيغة الطلب.

رابط وخطوات الاستعلام عن منحة ارض من الديوان الملكي 1443

وقد وفر الملك سلمان بن عبدالعزيز امكانية الحصول على منحة ارض وتقسيط السعر من خلال بعض الضوابط التي يعلنها الديوان الملكي السعودي رسميا، حيث يتيح الديوان الملكي امكانية الاستعلام عن منحة الارض بسهولة بشكل الكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الدخول مباشرة الى موقع المنصة الوطنية الموحدة.

يتم اختيار الدليل الخاص بالخدمات.

يتم اختيار الاستعلام عن منحة ارض من الديوان الملكي من خلال المنصة.

اختيار ايقونة ابدأ الخدمة.

يتم اختيار بوابة بلدي ومن ثم تسجيل الدخول الى الخدمات الالكترونية.

اختيار ايقونة منح ومن ثم الاستعلام عن منحة ارض الديوان الملكي.

ادخال كافة المعلومات والبيانات المطلوبة من المستعلم بشكل صحيح ومن ثم اختيار الاستعلام لتظهر كافة التفاصيل على الفور.

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شروط الحصول على منحة ارض الديوان الملكي السعودي 1443

وهناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على منحة ارض الديوان الملكي في السعودية، وهي الشروط التي جاءت على النحو التالي.

صيغة خطاب طلب منحة الأرض