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عمر شويل - جدة طريقة الحصول على مساعدات مالية للفقراء والمحتاجين من منصة إحسان الخيرية، تم إطلاقها بهدف تقديم مساعدات مالية وطبيعية للفقراء من خلال جمع التبرعات عبر المنصة، تتيح للناس من جميع أنحاء العالم التسجيل في المنصة من خلال سلسلة فقرات بسيطة، والمنصة هي معروف أيضًا بسهولة استخدامه لمن يريد التبرع في أي وقت، و أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تبرع لمنصة إحسان أمس بمبلغ يصل إلى عشرة ملايين ريال سعودي لزيادة احتياطي الأعمال الخيرية.

طريقة التبرع عبر منصة إحسان

يمكنك المساهمة في منصة إحسان بعدة طرق. الطريقة الأولى هي إرسال رسالة قصيرة إلى الرقم 5005 من جوالك للمساهمة في الجهود الخيرية، بعد التسجيل يمكنك أيضًا المساهمة والتبرع من خلال الانتقال إلى موقع ويب منصة إحسان

انتقل إلى رابط منصة إحسان الخيرية.

انقر على المشاريع لمعرفة المزيد.

قم بتعبئة مبلغ التبرع في المنطقة المقدمة.

انقر هنا للتبرع الآن.

تحديد طرق الدفع.

من خلال تسجيل بيانات المرسل ومرسل الآلية يمكنك أيضًا تحديد مرسل آلية التبرع.

أخيرًا اضغط على زر الإرسال.

طريقة إخراج الزكاة عبر منصة إحسان

ملايين الأشخاص في المملكة العربية السعودية لعرفات يفكرون في آلية دفع زكاة الفطر وقرار دفع الزكاة عبر منصة إحسان الخيرية. اتصل بالإنترنت وحدد رمز دفع الزكاة.

رقم التواصل لمنصة إحسان

توفر منصة إحسان رقم هاتف مجاني لمن يريد تقديم المساعدة أو تلقيها. يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني للحصول على مزيد من المعلومات حول عملية الطلب أو التسجيل عن طريق الاتصال بالرقم (8001247000)، كما يمكنك أيضًا إرسال رسالة قصيرة من هاتفك إلى هذا الرقم، يمكنك شرح مشكلتك هناك ويمكنك أيضًا التواصل معهم.

طريقة التقديم على منصة إحسان 1442

للتقدم لشغل منصب في منصة إحسان يجب عليك أولاً التسجيل في المنصة الإلكترونية وإنشاء حساب جديد باتباع الخطوات التالية: