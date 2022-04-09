نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا تفوت الفرصة واستثمر أموالك بالدهب.. كيفية فتح محفظة الذهب من مصرف الراجحي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُقدّم مصرف الراجحي العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وكذلك الراغبين في الاستثمار وتنمية أموالهم، إذ يُمكن فتح محفظة الذهب عبر تطبيق الراجحي 1443هـ، لشراء سبائك الذهب والاستثمار فيها بعد تحقيق شروط وضوابط البنك الذي يعمل وَفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويُوفّر أعلى درجات الأمان والحماية لهذا الاستثمار، وهو ما دَفَع العديد من العملاء لخوض هذه التجربة، سيّما أنّ المعدن الأصفر أحد أهم الملاذات الآمنة في العالم في ظل الأزمات.

خطوات فتح محفظة الذهب عبر تطبيق الراجحي 2022

ويُمكن فتح محفظة الذهب عبر تطبيق الراجحي 1443هـ، لاستثمار في هذا المعدن الثمين، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى موقع الراجحي أو من خلال تطبيق الراجحي على الهاتف الذكي. فتح محفظة الذهب من منتجات الاستثمار. نشيّك على سعر الذهب. اختيار وزن الذهب الذي نرغب في الاستثمار به. التأكيد وإرسال طلب الشراء.