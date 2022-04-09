استقالة رئيس البرلمان الباكستاني

أعلن رئيس البرلمان الباكستاني، استقالته بالتزامن مع أزمة حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان. وبدأ البرلمان الباكستاني، مساء اليوم السبت، التصويت على حجب الثقة عن عمران خان.

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