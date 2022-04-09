جدة - نرمين السيد - وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر - فى تصريحات - "سنستمر فى متابعة هذه التطورات عن كثب، ونحترم ونؤيد العملية الدستورية وتطبيق حكم القانون فى باكستان، لكننا نؤكد - للمرة الرابعة - أنه لا أساس من الصحة على الاطلاق لما تردد من إدعاءات تزعم وجود مؤامرة أمريكية للاطاحة بحكومة إسلام آباد".
وأكدت: نرفض بشدة اتهامات رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان للولايات المتحدة بالتآمر للاطاحة بالحكومة فى اسلام آباد، ودعونى أقول بمنتهى الصراحة أنه لا صحة على الاطلاق لهذه الادعاءات.
يذكر أن رئيس الوزراء الباكستانى كان قد اتهم الولايات المتحدة بالتدخل فى الشؤون السياسية الباكستانية وبالتآمر للإطاحة بنظام حكمه من خلال تشجيع التحركات الرامية لحجب الثقة عن حكومته فى البرلمان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن: نتابع التطورات فى باكستان ونؤيد العملية الدستورية والقانون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.