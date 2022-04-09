واشنطن: نتابع التطورات فى باكستان ونؤيد العملية الدستورية والقانون

جدة - نرمين السيد - وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر - فى تصريحات - "سنستمر فى متابعة هذه التطورات عن كثب، ونحترم ونؤيد العملية الدستورية وتطبيق حكم القانون فى باكستان، لكننا نؤكد - للمرة الرابعة - أنه لا أساس من الصحة على الاطلاق لما تردد من إدعاءات تزعم وجود مؤامرة أمريكية للاطاحة بحكومة إسلام آباد".

وأكدت: نرفض بشدة اتهامات رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان للولايات المتحدة بالتآمر للاطاحة بالحكومة فى اسلام آباد، ودعونى أقول بمنتهى الصراحة أنه لا صحة على الاطلاق لهذه الادعاءات.

يذكر أن رئيس الوزراء الباكستانى كان قد اتهم الولايات المتحدة بالتدخل فى الشؤون السياسية الباكستانية وبالتآمر للإطاحة بنظام حكمه من خلال تشجيع التحركات الرامية لحجب الثقة عن حكومته فى البرلمان.