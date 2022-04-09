روسيا: الاتحاد الأوروبى تحول من تكتل اقتصادى لتحالف عسكرى

وقال تشيجوف فى تصريح لوكالة "تاس" الروسية: "لم أسمع من أى شخص من قبل، لا مسؤولين أو سياسين دعوة للحل العسكرى للنزاعات".
وأضاف: "هذا يقودنى إلى أفكار حزينة مفادها أن الاتحاد الأوروبى يتحول من اتحاد سياسى واقتصادى يسعى للتكامل الأوروبى السلمى إلى تكتل عسكرى مرادف للناتو".
وتابع: "عندما صدرت مثل هذه التصريحات فى وقت سابق من قبل أشخاص من دول خارج الاتحاد الأوروبى، سعى الاتحاد دائما إلى النأى بنفسه عن هذه التصريحات، مؤكدا التزامه بالأساليب السياسية والدبلوماسية" لحل النزاعات.
وأردف قوله: "أستغرب سماع هذا التصريح من بوريل، فهو رجل يتمتع بخلفية سياسية غنية، ونشأ على أفكار الحزب الاشتراكى، وشغل سابقا مناصب عليا فى الاتحاد الأوروبى، وكان رئيسا للبرلمان الأوروبى".
واعتبر أن تصريح بوريل "ربما صدر انطلاقا من انطباعات ترسخت لديه بعد رحلته المشتركة إلى أوكرانيا مع السيدة أورسولا فون دير لاين".
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