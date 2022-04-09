الدوما الروسى يطالب بعزل بوريل من الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - ندد رئيس مجلس "الدوما" الروسى فياتشيسلاف فولودين بتصريحات مفوض الاتحاد الأوروبى لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل التى أعرب فيها عن أمله فى حل النزاع فى أوكرانيا عسكريّا.





وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، قال فولودين - فى تصريحات نقلتها وكالة نوفوستى الروسية - إنه بعد الإفصاح عن الرغبة فى استمرار القتال والعنف فى أوكرانيا، يجب أن يترك بوريل، منصبه.. يجب على دول الاتحاد الأوروبى عزله على الفور.. واجبه هو السعى لحل المشاكل بالطرق الدبلوماسية، لا تأجيجها".

وأضاف: "كان واضحا للجميع فى البداية ما هو الدور الذى أسندته واشنطن وبروكسل لأوكرانيا، واليوم أعلن الغرب صراحة عن هدفه وما الذى كانوا يفعلونه منذ سنوات بتزويد أوكرانيا بالأسلحة ودعم الأيديولوجية النازية. مبدأ استمرار الحرب حتى آخر أوكرانى، أصبح منهجا رسميا للاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى".

وجاء تعليق فولودين ردا على تصريحات بوريل فى أعقاب زيارته لكييف، حيث أعرب عن أمله فى حل النزاع فى أوكرانيا عسكريا وليس دبلوماسيا، وقال: "هذه الحرب يجب أن تحسم فى ساحة المعركة".