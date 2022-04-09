استقالة رئيس برلمان باكستان وسط أزمة الثقة عن عمران خان

أعلن رئيس المجلس الأدنى بالبرلمان الباكستاني استقالته مساء اليوم السبت مع تفاقم الأزمة حول تصويت في البرلمان للإطاحة برئيس الوزراء عمران خان.

وكان من المقرر أن يرأس رئيس البرلمان أسد قيصر، وهو حليف لخان، جلسة الاقتراع على حجب الثقة للإطاحة بخان اليوم السبت تنفيذا لحكم المحكمة العليا الباكستانية. ويقول مشرعون معارضون ومحللون إن الحزب الحاكم يحاول تأخير التصويت.

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