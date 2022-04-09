نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة لسحب الأموال من الصراف الألي بدون الحاجة إلي بطاقة الatm في المقال التالي
نجد أن الصراف الآلي هو عبارة عن آلة إلكترونية من خلالها يسمح لأصحاب الحسابات في البنوك القيام بكثير من المعاملات المادية الهامة مثل: خدمة سحب النقود بشكل إلكتروني دون تدخل بشري، هذا بجانب كثير من الخدمات الأخرى.
خدمات ماكينات الصراف الآلي الأخرى
بخلاف خدمة السحب النقدي الإلكتروني توجد الكثير من الخدمات الأخرى التي يحصل على مستخدمي ماكينات الصراف الآلي، ومن هذه الخدمات نجد:
- خدمة فتح وديعة ثابتة.
- خدمة دفع الفواتير الإلكترونية
- خدمة الحصول على قروض بنكية.
- بالإضافة إلى خدمة دفع أقساط التأمين.
طريقة سحب الأموال من الصراف الآلي
توجد طريقة سهلة لعملية سحب الأموال عن طريق ماكينات الصراف الآلي، كما يلي:
- في البداية يجب معرفة ما إذا كانت البطاقة المصرفية تحتوي على ملصق فيزا أم لا.
- بعد ذلك يتم وضع البطاقة المصرفية في المكان المخصص له في ماكينة الصراف الآلي، وهذا المكان يكون واضح جداً، وهذا المكان يكون له نفس حجم البطاقة.
- يجب وضع الوجه الأمامي للبطاقة المصرفية في الجهة العلوية لماكينة الصراف الآلي، والوجه الخلفي للبطاقة يكون في مقابل الجزء الملون بالأسود أي في الأسفل.
- سوف نجد أن شاشة ماكينة الصراف الآلي مدون عليها خيارين في اللغة يتم اختيار منهم اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.
- بعد ذلك ستظهر على الشاشة خيار أدخل كلمة السر يجب كتابة كلمة السر الخاصة بالبطاقة المصرفية، والضغط بعدها على خيار إدخال أو Enter وهذا يتوقف على اللغة التي تم تحديدها في السابق.
- يتم القيام بهذه الخطوات عن طريق الضغط على الشاشة لأنها تاتش، ويمكن أيضاً استخدام لوحة المفاتيح للقيام ببعض الخطوات، وهذا يتوقف على نوع ماكينة الصراف الآلي فهناك ماكينات تعتمد فقط على اللمس ولا تحتوي على لوحة مفاتيح.
- بعد ذلك تستخدم الأزرار لتحديد المبلغ المراد سحبه من ماكينة الصراف الآلي، ويمكن بدل السحب اختبر خدمة الاستعلام عن الرصيد لمعرفة الرصيد الحالي الذي يوجد في الماكينة، وبعد الاستعلام عن الرصيد يتم سحب المبلغ المراد.
- في هذه الخطوة يتم استعلام المبلغ المسحوب من المكان المخصص للسحب في الماكينة. فة طريقة سحب الاموال
- فة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة لسحب الأموال من الصراف الألي بدون الحاجة إلي بطاقة الatm على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.