طريقة لسحب الأموال من الصراف الألي بدون الحاجة إلي بطاقة الatm

نجد أن الصراف الآلي هو عبارة عن آلة إلكترونية من خلالها يسمح لأصحاب الحسابات في البنوك القيام بكثير من المعاملات المادية الهامة مثل: خدمة سحب النقود بشكل إلكتروني دون تدخل بشري، هذا بجانب كثير من الخدمات الأخرى.

خدمات ماكينات الصراف الآلي الأخرى

بخلاف خدمة السحب النقدي الإلكتروني توجد الكثير من الخدمات الأخرى التي يحصل على مستخدمي ماكينات الصراف الآلي، ومن هذه الخدمات نجد:

خدمة فتح وديعة ثابتة.

خدمة دفع الفواتير الإلكترونية

خدمة الحصول على قروض بنكية.

بالإضافة إلى خدمة دفع أقساط التأمين.

طريقة سحب الأموال من الصراف الآلي

توجد طريقة سهلة لعملية سحب الأموال عن طريق ماكينات الصراف الآلي، كما يلي: