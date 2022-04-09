ارامكو تعلنُ اسعار البنزين فى السعودية لشهر ابريل 2022 المعلنة من شركة أرامكو اليوم الاحد 10/4/2022

اسعار البنزين فى السعودية لشهر ابريل 2022 المعلنة من شركة أرامكو اليوم الاحد 10/4/2022 نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان، حيث تزايدت مؤشرات البحث على جوجل لاجل مراجعة بيان أرامكو المتعلق بالمراجعة الدورية الخاصة بأسعار البنزين ومواد البترول والطاقة التي يتم الإعلان عن نتائجها بشكل شهري فاليوم العاشر الميلادي من كل شهر

اسعار البنزين فى السعودية لشهر ابريل 2022

زاد إلى شكل كبير وملحوظ الترويج على ان أسعار البنزين سيتم الاعلان عن تحديثها اليوم الاحد الموافق ميلادياً 10/4/2022، حيث تعمل شركة أرامكو على تطبيق مراجعة دورية بشكل اول بأول فى اليوم العاشر الميلادي من كل شهر على أسعار مواد النفط ومشتقاته بالمملكة العربية السعودية، على ان تفصلنا على غرار هذا الامر ساعات قليلة للغاية على البدء اعلان اجدد اسعار البنزين داخل المملكة، بعدما شهدت أسعار البنزين مؤخراً حالة استقرار فى أسعارها بناءً على تعليمات معالي الأمير بعدم ارتفاع اسعار البنزين وتكليف الحكومة السعودية بتحمل الزيادات الموقعة على أسعار البنزين، الا ان قد اعتاد المواطنين شهرياً على متابعة بيان شركة أرامكو المتعلق بأسعار البنزين فى اليوم العاشر الميلادي من كل شهر، لذا نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية اجدد اسعار البنزين داخل المملكة العربية السعودية

اجدد اسعار البنزين فى السعودية

حتى الان لازالت الحكومة السعودية تعمل على تطبيق اخر تعديلات أسعار البنزين فى المملكة العربية السعودية المقرر على ان يعاد إعلانها لتطبيق من جديد لمدة شهر من صباح يوم الغد الموافق ميلادياً 10 حتى اليوم العاشر من شهر مايو المقبل على ان تاتي اخر تعديلات على أسعار البنزين على النحو التالي:-

تم تحديد سعر بنزين 91 إلى 2.18 ريال سعودي

تم تحديد سعر لتر البنزين 95 الى 2.33 ريال سعودي

تم تحديد لتر الكيروسين الى 70 هللة سعدي

تم تحديد سعر لتر غاز البترول المسال إلى 75 هللة سعودي

تم تحديد لتر الديزل الى 63 هللة سعودي

هذا وسوف يجري تطبيق الأسعار السابق لنا ذكرها بالاعلى حتى تمام الثانية عشر صباحاً من صباح يوم الاثنين الموافق 11 ابريل لعام 2022