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عمر شويل - جدة وفقًا للأقمار الصناعية.. تواجد عاصفة الحفر في الرياض خلال الساعات القادمة، وفقا لأحدث صور الأقمار الصناعية، فإن كمية كبيرة من الغبار المتولدة في العراق لها في الواقع تأثير قوي على كفورو الباطن، والتي تبدأ في الكويت، والرؤية الأفقية قليلة، ولا تزال تتحرك جنوبا في الجزء الشرقي من المملكة، وربما في الجزء الأوسط منها، خاصة الرياض والقاسم.

حقيقة قرب عاصفة الحفر من المملكة العربية السعودية بالأخص الرياض

بحسب آخر النتائج فإن موجات الغبار المتركزة حاليا في سماء كفول الباطن والكويت المتواجدة خلال مساء اليوم، بشرط أن تستمر آثارها حتى ساعات غد الصباح، وتتجه نحوها تدريجيا، في أيام الأحد، يتضاءل نطاق الرؤية الأفقية في مدينتي الماجيما والرياض.

وبحسب موقع الأرصاد الجوية العربية، فإن هذه الرياح ناتجة عن التقارب الكبير لخطوط الضغط الجوي بين أقصى قيم للغلاف الجوي في منطقة سكاكا والمنخفضات الهوائية في السماء الشرقية.

وهذا يدفع بالرياح القوية من مرتفعات الجوف إلى قيعان الشرقية التي تعبر العراق حيث توجد كتل الغبار حاليًا.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم: وبحسب الأقمار الصناعية، فقد تأثر الجزء الشمالي من المنطقة الشرقية من “كفول الباطن قيسم” ومحيطه بالعواصف الرملية.

وفاقد الرؤية الأفقية بشكل شبه كامل،وفي الأغلب يطال ذلك أغلب المنطقة الشرقية والقصيم والرياض والعاصمة الرياض خلال ساعات من صباح الغد.

سرعة الرياح السطحية

وبحسب التقرير، تتحرك الرياح السطحية في البحر الأحمر من الشمال الغربي إلى الشمال الغربي في الشمال والوسط، ومن الجنوب الشرقي إلى الجنوب جنوبا بسرعة 25-50 كم / ساعة.

عند 25-50 كم / ساعة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، تصل حركات الرياح السطحية في الخليج العربي إلى ظروف البحر المعتدلة إلى المتموجة.

تتراوح ارتفاعات الأمواج من 1.5 إلى 2 متر إلى 2 متر و 2 متر، مع سرعات تتراوح بين 25-50 كم / ساعة من الجنوب الشرقي إلى الجنوب إلى الشمال الغربي في الشمال، عند 0.5 متر في الساعة، تكون ظروف المحيط معتدلة إلى مموجة.

توقعات الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في توقعاته الجوية اليوم أن الرياح السطحية ستبقى نشطة ومنخفضة ضمن نطاق الرؤية الأفقية لمناطق الحدود الشمالية للرياض والشرقية والقاسم.

ومن المتوقع أيضًا أن تكون السماء ملبدة بالغيوم جزئيًا، ويمكن أن تحدث عواصف رعدية في الأجزاء الشرقية والوسطى من المملكة، ويمكن أن تنخفض درجات الحرارة في معظم أنحاء المملكة.