المفوضية الأوروبية تعلن جمع 10.1 مليار يورو لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وتم إطلاق حملة "ستاند آب فور يوكراين" من المنظمة الدولية "جلوبل سيتيزن" بدعم من الاتحاد الأوروبى ورئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو.
كما انضم فنانون مثل إلتون جون وألانيس موريسيت وبيلى إيليش وآنى لينوكس وكريس روك إلى الحملة، إلى جانب زعماء دول تعهدوا نيابة عن بلدانهم تعبئة مليارات الدولارات لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.
وقالت فون دير لايين: "تعهد العالم أخيراً بتقديم 9.1 مليارات يورو فى إطار الحملة، إضافة إلى ذلك، تضيف المفوضية بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مليار يورو آخر للنازحين فى أوكرانيا، أن جمع 10.1 مليارات يورو هو أمر عظيم".
ووفق رئيسة المفوضية الأوروبية، "ستأتى" أموال أخرى لصالح الأوكرانيين.
وأضافت خلال الحفل الختامى لحملة "ستاند آب فور يوكراين" إن "تضامن البلدان والشركات والأفراد حول العالم يوفر بعض الضوء فى هذه الساعة المظلمة".
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