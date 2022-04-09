سفير روسيا بواشنطن: لن نتهاون مع قتل المدنيين وتعذيب الجنود الروس بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال أنطونوف - خلال مؤتمر نظمه "معهد شيلر" - إن هناك حاجة واضحة للولايات المتحدة وحلفائها بأن يحثوا أوكرانيا على الامتثال للقانون الإنسانى الدولى، "فنحن لن نتهاون أبدا مع قتل المدنيين وقتل وتعذيب الجنود الروس الأسرى"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية على نشرتها الإنجليزية.
وشدد أنطونونف على ضرورة أن يتوقف الغرب عن إمداد النظام الأوكرانى بالأسلحة وصب الزيت على نار الصراع فى أوكرانيا.
وأشار إلى أهمية نزع السلاح من أوكرانيا من أجل تعزيز وضعها غير النووى، مضيفا "يجب ألا يكون هناك أى تهديدات لروسيا من الأراضى الأوكرانية".
وحذر السفير الروسى لدى الولايات المتحدة أناتولى أنطونوف اليوم، من أن الإجراءات الغربية الأخيرة خلال العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا يمكن أن تؤدى لمواجهة عسكرية مباشرة بين واشنطن وموسكو واصفا تلك الإجراءات بـ"الاستفزازية والخطيرة".
وقال أنطونوف إن "الدول الغربية متورطة بشكل مباشر فى الأحداث الجارية حيث تواصل ضخ الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا، وبالتالى التحريض على المزيد من إراقة الدماء".
وأضاف الدبلوماسى الروسى أن "الغرب الذى يمد أوكرانيا بالسلاح يتصرف بشكل خطير واستفزازى وأن الامدادات العسكرية الموردة هدف مشروع للقوات المسلحة الروسية"، محذرًا من أن مثل هذه الاجراءات خطيرة واستفزازية لأنها موجهة ضد دولتنا ويمكن أن تقود الولايات المتحدة والاتحاد الروسى لمواجهة العسكرية مباشرة".
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