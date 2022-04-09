نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتائج الشامل الدورة الربيعية 2022 shamel موقع جامعة البلقاء للعلوم التطبيقية الأردن في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الشامل الدورة الربيعية 2022 shamel ، من المقرر أن تعلن جامعة البلقاء التطبيقية نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة لفصل الربيع 2022 (شامل) برقم الجلوس واسم الطالب لفصل الربيع يوم الأحد 10-04-2022، حيث أكد المتحدث باسم جامعة البلقاء الأستاذ أحمد المناصير أن موعد صدور النتائج سيتم على الساعة 11 صباحا من خلال مؤتمر صحفي سوف ينعقد بمقر الجامعة وبحضور مدير الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنبين لكم أهم الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج الشامل للدورة الربيعية 2022 بشكل إلكتروني عبر رابط http://bau.edu.jo/ فتابعونا للنهاية من أجل معرفة ذلك.

نتائج الشامل الدورة الربيعية 2022 shamel

اجتاز طلاب جامعة البلقاء للعلوم التطبيقية امتحان الشامل لفصل الربيع 2022 في شهر مارس الفائت في ظروف ممتازة وتحت إشراف واحد وثلاثون مركز امتحاني، وحاليا عرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات التواصل الاجتماعي في المملكة الهاشمية الأردنية عمليات بحث رهيبة عن رابط الاستعلام عن نتائج الشامل للدورة الربيعية للعام الدراسي الحالي 2022 والذي سنتعرف عليه في الفقرة التالية من هذا المقال.

رابط استعلام نتائج الشامل للدورة الربيعية

حسب الأخبار الواردة فإنه من المرجح أن تعلن جامعة البلقاء عن نتائج الشامل 2022 يوم الأحد 10 أبريل 2022 بشكل إلكتروني، علما أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق امتحان الشامل لفصل الربيع ولم يتبقى سوى التدقيق الجيد في درجات الطلاب قبل رفعها بشكل رسمي على موقع الجامعة http://app3.bau.edu.jo/، الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي جاءت على النحو التالي:

أول خطوة يقوم بها الطالب يجب عليه أن يدخل على رابط جامعة البلقاء للعلوم التطبيقية

ثم اختيار نتائج الدورة الربيعية 2022.

بعدها يجب إدراج اسم المقعد أو الجلوس.

ثم كتابة الاسم الكامل للطالب.

بعدها يتم إضافة كود المحافظة التي يقيم فيها الطالب

أخيرا يجب الضغط على كلمة عرض النتيجة وسوف تظهر النتيجة بشكل مفصل مع إمكانية طباعتها.

من المرجح أن تفعل جامعة البلقاء للعلوم التطبيقية رابط الاستعلام عن نتائج الشامل امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة لفصل الربيع 2022 shamel.bau.edu غدا الأحد 10-04-2022 صباحا بمجرد الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي سوف ينعقد بالمقر الرسمي للجامعة، ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة من خلال الخطوات التي ذكرناها أعلاه.

يذكر أن جامعة البلقاء التطبيقية قد أعلنت في وقت سابق من شهر يناير 2022 عن نتائج الشامل الدورة الشتوية. وحاليا معظم الطلاب وأوليائهم يعيشون حالة من التوتر والقلق الشديد. في انتظار صدور نتائج الشامل للدورة الربيعية 2022 shamel