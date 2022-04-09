جونسون: ارسال 120 مركبة مدرعة وأنظمة صواريخ مضادة للسفن لأوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم /السبت/ إن المملكة المتحدة ستقوم بإرسال 120 مركبة مدرعة وأنظمة صواريخ مضادة للسفن إلى أوكرانيا.

وأضاف جونسون - في بيان عقب زيارته إلى العاصمة الأوكرانية (كييف) نقلته قناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية - "أنه لشرف كبير أن أتمكن من السفر إلى أوكرانيا ومقابلة الرئيس فولوديمير زيلينسكي شخصيا في كييف اليوم.. لقد تحدت أوكرانيا الصعاب وقامت بطرد القوات الروسية من بوابات كييف، محققة أعظم إنجاز في القرن الحادي والعشرين".

وتابع جونسون "أنه بسبب القيادة الحازمة للرئيس زيلينسكي والبطولة التي لا تقهر وشجاعة الشعب الأوكراني، تم إحباط أهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. لقد أوضحت اليوم أن المملكة المتحدة تقف إلى جانبهم بثبات في هذه المعركة المستمرة ونحن فيها على المدى الطويل".

وأكد جونسون "نعمل على تكثيف دعمنا العسكري والاقتصادي وعقد تحالف عالمي لإنهاء هذه المأساة وضمان بقاء أوكرانيا وازدهارها كدولة حرة وذات سيادة".

وكان جونسون قد قال - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "نضع حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية والتي تعد شهادة على التزامنا في كفاح بلاده ضد حملة روسيا البربرية".

وفي السياق، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم بتواجد رئيس الوزراء البريطاني في العاصمة كييف، وقال زيلينسكي - عبر (فيسبوك) - إن "رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون هو أحد أكثر المعارضين للغزو الروسي، وهو زعيم في ضغط العقوبات على روسيا والدعم الدفاعي لأوكرانيا".