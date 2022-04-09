جونسون: سنرسل 120 مركبة مدرعة وأنظمة صواريخ مضادة للسفن لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف جونسون - فى بيان عقب زيارته إلى العاصمة الأوكرانية (كييف) نقلته قناة (سكاى نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية - "أنه لشرف كبير أن أتمكن من السفر إلى أوكرانيا ومقابلة الرئيس فولوديمير زيلينسكى شخصيا فى كييف اليوم.. لقد تحدت أوكرانيا الصعاب وقامت بطرد القوات الروسية من بوابات كييف، محققة أعظم إنجاز فى القرن الحادى والعشرين".

وتابع جونسون "أنه بسبب القيادة الحازمة للرئيس زيلينسكى والبطولة التى لا تقهر وشجاعة الشعب الأوكرانى، تم إحباط أهداف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.. لقد أوضحت اليوم أن المملكة المتحدة تقف إلى جانبهم بثبات فى هذه المعركة المستمرة ونحن فيها على المدى الطويل".

وأكد جونسون "نعمل على تكثيف دعمنا العسكرى والاقتصادى وعقد تحالف عالمى لإنهاء هذه المأساة وضمان بقاء أوكرانيا وازدهارها كدولة حرة وذات سيادة".

وكان جونسون قد قال - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "نضع حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية والتى تعد شهادة على التزامنا فى كفاح بلاده ضد حملة روسيا البربرية".

وفى السياق، رحب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى اليوم بتواجد رئيس الوزراء البريطانى فى العاصمة كييف، وقال زيلينسكى - عبر (فيسبوك) - إن "رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون هو أحد أكثر المعارضين للغزو الروسى، وهو زعيم فى ضغط العقوبات على روسيا والدعم الدفاعى لأوكرانيا".