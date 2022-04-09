الدفاع الروسية تعلن تدمير 65 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 65 موقعا عسكريا بينها أربعة مراكز قيادة، ومراكز اتصالات، وثلاثة مراكز لوجستية فى أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وجاء فى بيان وزارة الدفاع اليوم السبت: دمر سلاح الجو الروسى 65 موقعا عسكريا فى أوكرانيا بينها أربعة مراكز قيادة، ومراكز اتصالات، وثلاثة مراكز لوجستية فى أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضح البيان "أسقطت أنظمتنا الدفاعية ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية، اثنتان فى ماريوبول وكاليننسكويه، وثالثة من طراز "بيرقدار TB-2" فى مقاطعة خاركوف". وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "منذ بداية العملية العسكرية الروسية أسقطنا 127 طائرة، و98 مروحية، و428 مسيرة، ودمرنا 2037 دبابة وعربة قتالية، و229 راجمة صواريخ و886 مدفعا".

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