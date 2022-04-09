جدة - نرمين السيد - بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفى، اليوم السبت، مع رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، التحضير للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الأرمينى إلى روسيا، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وقال بيان للخدمة الصحفية للرئاسة الروسية "الكرملين" إنه بمبادرة من الجانب الأرمينى، أجرى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا القضايا الهامة على جدول العلاقات الثنائية، بما فى ذلك الاستعدادات للزيارة المقبلة لرئيس وزراء جمهورية أرمينيا إلى روسيا. وأضاف البيان: "لقد تطرق بوتين وباشينيان أيضا إلى موضوع تطوير معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان"، منوها بأن الرئيس الروسى ورئيس وزراء أرمينيا اتفقا على مواصلة الاتصالات الروسية الأرمينية النشطة على مختلف المستويات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الأرمينى التحضير لزيارته المرتقبة لروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.