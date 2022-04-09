تتيح منصة إحسان الرقمية بالمملكة العربية السعودية فرص كثيرة لتنظيم عمليات التبرع بالصدقات والذكاة ، عبر برامج معلنة ذات شفافية ومصداقية وعلانية عن الحالات المحتاجة دون الخوض في تفاصيل شخصية ، وتضمن منصة إحسان سرية بيانات المتبرع والإبقاء علي المعلومات التي تحفظ حق الطرفين ، وتقدم المنصة مجموعة متنوعة من البرامج لدعم الحالات الواردة لها عبر الجمعيات الخيرية وجهات التبرع المختلفة ، وقد يتبادر لذهن البعض أن المنصة تتعامل مع الأفراد المستفيدين وهو عكس الواقع ، حيث يتم التعامل مع كيانات تجمع البيانات الخاصة بالحالات المحتاجة ولا يمكن التسجيل كمستفيد في منصة الدعم ، ومن خلال مقالنا اليوم عن منصة احسان تسجيل مستفيد ، نتعرف علي برامج التبرع وضوابطها وكيفية الحصول علي الدعم عبر تلك الجمعيات تحت مظلة إحسان بالمملكة.

منصة احسان تسجيل مستفيد

جاءت #منصة_إحسان للعمل الخيري لتحدث نقلة نوعية في القطاع الخيري وغير الربحي بعدد من الأهداف الرئيسية وهي :

الارتقاء بتجربة التبرع الرقمي في المملكة.

تهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي والتنموي.

تعزيز قيم الانتماء الوطني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته.

الموثقية والشفافية والسهولة في تقديم التبرعات.

وتكريم المتميزين في العطاء الخيري والتنموي.

كما ترعي منصة إحسان برنامج غراس : وهي خدمة تتيح مشاركة فرص التبرع عبر وسائل التواصل المختلفة مما يساهم في نشر الخير ومضاعفة الأجر. كما يتم حساب النقاط بعد كل عملية تبرع و إضافتها في الصفحة الشخصية للمساهم في عملية النشر.



برامج إحسان الخيرية

اللجنة الشرعية لمنصة إحسان تضم عضوية عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية ، منصة احسان لسداد الديون والمساعدات وهي منصة وطنية للعمل الخيري :

تعمل اللجنة علي التأكد من التزام المنصة بتطبيق الأحكام الشرعية الإسلامية في الأعمال الخيرية والتنموية والزكاة والصدقة وكافة الخدمات والمعاملات التي تتم عبر المنصة.

تقدم المنصة مجموعة من برامج التبرع والمشروعات عبر رابط موقعها الرسمي إحسان مثل : مشاريع : تهيئة مساجد الطرق ، العمرة لذوي الإعاقة المحتاجين ، سحور الصائمين ، منصة احسان لتسديد الديون وغيرها. برنامج تيسرت لمساعدة المعسرين المستفيدين من منصة إحسان ، ويتم إعلان مختصر بيان الحالة والمديونية والمبلغ الذي تم جمعه والمتبقي للمشاركة. فرجت احسان لسداد الديون والمساعدات في السعودية ، وهو برنامج يساعد في فك كرب مسجوني المديونيات المالية بعرض تفاصيل مختصرة وبيان المبلغ. المتجر ، وهو مبوب يحتوي علي منتجات يمكن للمتبرع المشاركة بالدعم عن طريق وحداتها مثل : طباعة المصحف وكفارة العاجز عن الصيام وغيرها عبر منصة احسان الخيرية. برامج الإغاثة والتقديم على منصة احسان مثل : سلال الحياة الغذائية ، و الكفالة السنوية للأيتام ، و حفر آبار سطحية بتشاد والمزيد. منصة إحسان سدايا حيث يمكن التسجيل في منصة احسان لتسديد الديون بعد تسجيل الدخول عبر رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية.



تسجيل مستفيد من التبرعات

لا يمكن لطالب المساعدة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد حيث أنها لا تتعامل مع أفراد مباشرة وإنما عبر جمعيات خيرية كالآتي كيفية التسجيل كمستفيد منصة إحسان ehsan :