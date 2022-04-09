نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض افطار رمضان 2022 في السعودية مطاعم تقدم عروض إفطار بالرياض وجدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض افطار رمضان 2022 في السعودية، مع قدوم شهر الخير والبركات رمضان المبارك يزداد البحث عن عروض إفطار رمضان بمطاعم الرياض وجدة ويزداد التنافس بين العديد من المطاعم والمؤسسات والفنادق التي تقدم خدمات الإطعام لتقديم الكثير من العروض الرمضانيّة المختلفة حي تتنوع عُروض الإفطار في المملكة العربية السعودية خاصة مع قدوم موسم العمرة وقدوم الوافدين من مختلف الدول العربية والإسلامية، وتسعى كُبرى المطاعم والفنادق إلى تقديم عروضًا مختلفة من الأطباق والمأكولات المخصصة لإفطار الصائمين، كما تسعى مجموعة مطاعم البيك ومطعم طوكيو الياباني وكذلك مطعم كارديه والأرجوان وغيرها من المطاعم الأخرى إلى تقديم عروض الإفطار بمختلف أنواعها والتي سنتعرف عليها في هذا المقال بشكل مفصل فتابعونا للنهاية من أجل معرفة كامل التفاصيل والاستفادة من كافة عروض إفطار رمضان 2022.

عروض افطار رمضان 2022 في السعودية

بمجرد دخول شهر رمضان المبارك ازدادت عُروض الإفطار 2022 في المملكة العربية السعودية، كما عرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي عميات بحث رهيبة من قبل الوافدين والمقيمين داخل المملكة عن عروض افطار رمضان مطاعم للحصول على مختلف الأطباق والوجبات المخصصة لإفطار الصائمين التي تقدمها مختلف الفنادق والمؤسسات العاملة في هذا المجال

عروض إفطار رمضان 2022 مطعم كارديه

يعد مطعم البيك من المطاعم المشهورة في السعوديّة، كما تتنوع عروضه في شهر رمضان المبارك من كل عام حيث يقدم في هذا العام 2022 عروض خاصة بالإفطار والسحور، مع تقديم العديد من الاطعمة والأصناف التي يرغب فيها الجميع، ويحتوي العرض الأخير الخاص بالعائلة على بوفيه مميز يتكون من عديد الخيارات المتاحة، حيث بلغت تكلفة الفرد الواحد تسعة وخمسون ريال سعودي لجميع الأفراد اكثر من ستة سنوات وكل طقل يبلغ 6 سنوات من العائلة يمكن الحصول على الوجبة مجانا

عرض الإفطار من مطعم الطازج

بحلول منسابة شهر رمضان الفضيل قدم مطعم الطازج أهم عروض افطار رمضان 2022 في السعودية شمل عرض خاص بالإفطار طيلة 30 يوم، حيث يمكن لكل صائم الحصول على وجبة افطار بسعر ممتاز 8 ريال سعودي للوجبة ويسري هذا العرض بداية من موعد آذان المغرب إلى غاية بداية آذان صلاة العشاء في كل أيام رمضان المبارك، ويستطيع كل من يرغب في الحصول على العرض أن يطلع على الصورة التالية:

عروض مطعم طوكيو

يعتبر مطعم طوكيو الياباني من أفضل وأشهر المطاعم التي تنشط في المملكة العربية السعودية بمختلف المدن ويقدم المطعم العديد من العروض الخاصة بشهر رمضان المبارك، حيث يتيح العديد من المأكولات والأطباق الشعبية اليابانية والعالمية التي لها ذوق مميز ويعشقها العكثير من الوافدين والمقيمين على المملكة، حيث يتم تقديم الاطباق والوجبات بشكل يومي بداية من الساعة 18:00 مساءا، ويتم حجز وجبة الافطار عبر رقم المطعم 9200096662.

مطعم جان برجر عروض رمضان

بمجرد قدوم شهر رمضان الفضيل اعلن مطعم جان برجر عن أطباق ووجبات البرجر والهوت دوج والعيد من الوجبات السريعة التي تقدم لكل من يرغب في الحصول على وجبة افطار لذيذة وغير مكلفة وجاءت عروض افطار رمضان 2022 مطعم جان برجر على النحو التالي:

العرض الاول أزهلها: ساندوتش هوت دوج وبطاطس وتمر وماء وقطعتين دجاج ستربس بسعر 25 ريال.

العرض الثاني والخاص بالتشكيلة: ساندوتش برجر لحم وبطاطس وتمر وماء وقطعتين دجاج ستربس وعصير بسعر 25 ريال.

عروض افطار رمضان الرياض

عرض افطار رمضان الرياض محتويات العرض بوفيه إفطار عالمي في فندق اوبير الخيار الأول: بوفيه إفطار عالمي لشخص بالغ مقابل 99 ر. س.

ثم الخيار الثاني: بوفيه إفطار عالمي لطفل واحد مقابل 49 ر. س

كذلك يسري العرض الأول والثاني خلال شهر رمضان المبارك 2022

إجبارية الحجز المسبق قبل 24 ساعة على الرقم 0557908274 أيضا بوفيه إفطار عربي وعالمي في هيلتون جاردن إن الخيار الأول: بوفيه إفطار عربي وعالمي لشخص بالغ مقابل 119 ر. س.

ثم الخيار الثاني: بوفيه إفطار عربي وعالمي لطفل واحد مقابل 60 ر. س.

يشمل مشروبات وحلويات رمضانية

أيضا يسري العرض خلال شهر رمضان المبارك 2022

التوقيت: من آذان المغرب وحتى 8 مساءً

بينما يشترط الحجز المسبق قبل 24 ساعة، على الرقم 00966114348810 تحويلة 400، أو ارسال بريد إلكتروني على [email protected] بوفيه سحور عالمي في راديسون بلو قرطبة الخيار الأول: بوفيه سحور عالمي لشخص بالغ مقابل 95 ر. س.

ثم الخيار الثاني: بوفيه سحور عالمي لطفل واحد مقابل 45 ر. س.

يسري العرض خلال شهر رمضان المبارك 2022

التوقيت: من الساعة 11 مساءً وحتى 2:30 بعد منتصف الليل

يشترط الحجز المسبق، الاتصال على الرقم 0592237293 كذلك بوفيه إفطار عالمي في فندق ايبيس – الرياض الخيار الأول: بوفيه إفطار عالمي لشخص بالغ مقابل 85 ر. س.​

ثم الخيار الثاني: بوفيه إفطار عالمي لطفل واحد مقابل 46 ر. س.

فيما يسري العرض خلال شهر رمضان المبارك 2022

التوقيت: من آذان المغرب وحتى 8:30 مساءً

يشترط الحجز المسبق قبل 24 ساعة على الأقل، الاتصال على الرقم 0547207498

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل عن اهم العروض التي يتم تقديمها من قبل مطاعم المملكة كما نشرنا مختلف عروض افطار رمضان 2022 في السعودية.