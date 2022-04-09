موعد صرف مساعدة بدل غلاء المعيشة 1443 للسعودين المحتاجين ومحدود الدخل

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عمر شويل - جدة مساعدة بدل غلاء المعيشة للمواطنين المحتاجين والغير قادرين ومحدود بالدخل 1443ه‍، من منطلق حرص الحكومة بالمملكة العربية السعودية على مصالح الأسر والأفراد الذين لديهم مشاكل مادية ومتطلبات أساسية للمعيشة، تم العمل بنظام يساعد المواطن على مواجهة صعوبات الحياة في الفترة الحالية، كما وضعت بعض من الضوابط والشروط اللازمة للحصول على تلك المساعدات، لكي يتمكن كل من يستحق تلك المنحة الحصول عليها من الضمان الاجتماعي.

مساعدة بدل غلاء المعيشة للمواطنين المحتاجين 1443

صرحت مصادر بوزارة الموارد في المملكة أن الدولة سوف تستمر في صرف البدل المقرر لرفع مستوى معيشة بعض المواطنين، حيث يتم صرف ذلك البدل لهذا العام مع مواعيد صرف المستحقات الأخرى في هيئة الضمان الاجتماعي والمعاشات ويوافق ذلك 21 من الشهر الجاري، حيث يتزامن ذلك مع صرف العديد من المستحقات المقرر من قبل الحكومة لشهر رمضان.

تأتي تلك الجهود الحكومية مع وجود تغييرات كبيرة في المجال الاقتصادي والتي كان لها أثر سلبي على العديد من الأفراد في المجتمع، مما تسبب فيتعثر عدد من الأفراد عن الحصول على احتياجاته الأولية للحياة اليومية، لذلك تم إضافة عدد من الفئات إلى المستحقين لهذا البدل من بينهم عدد من العاملين بالمجال الإداري ومجال التعليم وكذلك من هم بالمعاش.

حيث يصل المبلغ المحدد لفئة المعاشات والمتقاعدين إلى ملياري ريال، كما تم تحديد مبلغ 104 مليار لكل من حدث معه تعثر في دفع فواتير الكهرباء المستحق في الفترات الماضية، والعديد من الأمور الأخرى المستحق للبدل، لكي يصل إجماليّ المبلغ المتاح من قبل الوزارة بما يزيد عن 192 مليار ريال.

شروط استحقاق صرف بدل غلاء المعيشة 1443

توجد عدد من الشروط التي يجب توفرها في من سوف يتقدم بطلب بدل الغلاء من الضمان الاجتماعي، ويمكن تلخيصها فيما يلي: