نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف الدفعة الجديدة لمستفيدي برنامج حساب المواطن بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن يوضح عن موعد إيداع الدعم المادي الشهري لمستفيدي حساب المواطن للمستفيدين المستحقين بالمملكة العربية السعودية، ونقوم بتوضيح أكثر من 114 مليار ريال سعودي للمستفيدين، وأضاف إلى ذلك أن نقوم بعرض الإفصاح عن قيمة الدخل المسجل من التأمينات الاجتماعية، حساب المواطن بنشا حماية الأسر السعودية المنتجة ، وهذا من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة بالمملكة، اضاف الي ذلك أن هذا قد تسبب في عبئ إضافي على العديد من الفئات المختلفة في المجتمع، حيث أن حساب المواطن يقوم بإعادة توجيه جميع المنافع الحكومية لجميع الفئات المستحقة المختلفة، وبناء على ذلك يقوم بتشجيع الاستهلاك الرشيد.

موعد إيداع الدعم الشهري لمستفيدي حساب المواطن:

حساب المواطن يعلن على أن يتم الصرف يوم 10 من كل شهر ميلادي، ويمكن تقديمه يوم قبله أو يوم بعده إذا وافق عطلة نهاية الأسبوع للموظفين، حيث أن حساب المواطن يأكد عن موعد إيداع الدعم المادي الشهري ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 10 أبريل الجاري 2022م لجميع المستحقين.

أكثر من 114 مليار ريال سعودي:

حساب المواطن أوضح في الفترة الأخيرة على أن منذ انطلاقته حتى الدفعة الماضية قد بلغ أكثر من 114 مليار ريال سعودي مخصص منها حوالي 985 مليون ريال سعودي وهذا عن الدفعات الماضية.

الإفصاح عن قيمة الدخل المسجل من التأمينات الاجتماعية:

حساب المواطن يؤكد في الفترة الأخيرة على أهمية الإفصاح عن قيمة الدخل المسجل من التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وهذا بعد أمر ضروري لأنه يفصح عن الدخل المفصح عنه وهذا حتى لا يتوقف الدعم المادي الشهري لمستفيدي حساب المواطن.

وقد تجد الإشارة إلى أن حساب المواطن أجاب على كافة التساؤلات والاستفسارات الهامة، الخاصة بشأن تأثير التسجيل داخل التأمينات الاجتماعية على مبلغ الدعم المادي الشهري لمستفيدي حساب المواطن، وأضاف إلى ذلك أن في حالة كان الاسم مسجلا داخل التأمينات الاجتماعية، في هذه الحالة لا بد من أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، حيث أن سوف يتم دراسة استحقاقك مرة أخرى، وهذا إذا كان المستفيد مستحق سوف يتم صرف الدعم المادي الشهري مباشرة.